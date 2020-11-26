疫情間扮演協助「溝通」角色 LINE：讓政府、企業認知數位化轉型重要

在此次LINE Developer Day 2020活動中，LINE技術長朴懿彬 (Park Euivin)於會後接受台灣媒體採訪時表示，LINE在後疫情時代依然會扮演協助用戶「溝通」角色，尤其在越來越多人仰賴網路聯繫情況下，更讓LINE服務使用率大幅增加，同時也讓政府單位、企業認知數位化轉型重要性。

依照LINE公布數據，從今年2月透過LINE撥打視訊通話的比例約呈現235%成長量，期間總計產生高達270PB (petabytes)數據量，平均每天約產生7000億組通訊紀錄，甚至在通訊高峰期更出現高達16倍的增長量，顯示在疫情爆發期間透過LINE服務聯繫使用比例成長驚人。

持續扮演協助「溝通」角色

而在過去幾年始終強調LINE扮演協助用戶溝通角色，朴懿彬表示在疫情期間也會扮演相同角色提供服務，甚至因應市場需求提供更合適的服務項目，例如藉由本身服務協助使用更方便聯絡、進行線上討論，同時也藉由更多數位化服務滿足使用者在疫情間各類需求，其中包含影音娛樂、商品訂購，或是餐飲相關服務。

此外，在疫情期間也持續協助更多在地商家利用LINE服務創造全新商機，例如透過LINE平台進行宣傳，並且與消費者以「更近距離」形式互動，在疫情期間更大力推廣LINE Pay交易模式，藉此在維持適當社交距離情況下，減少交互感染機率。

LINE技術長朴懿彬

在此次活動中，LINE也再次提及在區塊鏈技術應用發展，同時也表示因為此次疫情影響，更促使政府機構、企業更深層認知數位轉型的重要性，因此也更重視以區塊鏈技術串接的服務發展，例如數位化金融模式、純網銀，乃至於數位身分證等應用，使得區塊鏈技術也將成為未來LINE重點發展項目。

不會因為疫情影響改變既有發展策略

不過，朴懿彬也表示不會因為疫情影響而改變LINE對自己的定位，未來依然會扮演協助「溝通」角色，同時也不會因為疫情影響改變既有政策，反而會更深層對應市場實際需求，透過LINE旗下技術打造合適服務，並且協助用戶適應「新常態 (New Normal)」互動模式。

因此，在目前全球因為疫情影響之下，LINE的發展策略並不會作改變，更不會因為疫情影響使發展侷限在日本境內，依然會按照各地區如台灣、泰國等地需求提供合適發展項目，同時也會按照各地區人才需求持續招募新血。

目前與Yahoo Japan合併事宜尚未有具體調整

至於去年確定與Yahoo Japan合併事宜，目前在經由各地區監管機構批准之下，雙方將會進一步討論業務整合細節，但目前暫時還沒有太多具體調整。不過，針對此次疫情影響，雙方則是在數據整合應用有不少合作，例如透過Yahoo Japan標示當前疫情狀態，並且能藉由LINE服務達成消息快速傳遞媒介。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》