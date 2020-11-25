加州發聲明 將核發自駕車收費搭乘服務營運執照

加州公用事業委員會 (California Public Utilities Commission)稍早發出聲明，表示將批准可提供安全搭乘體驗的自駕車業者經營收費服務，預期將使Waymo、Uber與Lyft旗下自駕車業務在取得合法經營執照，開始在加州境內提供服務。

而申請經營執照的業者，必須在每季繳交報告，其中包含去名化的乘客使用服務資訊、服務使用車輛資料，另外也必須針對疫情影響提出相關安全防護措施計畫，避免造成更高交互感染問題。

另外，在加州公用事業委員會預計批准收費自駕車搭乘服務中，將區分有配置隨車人員的自駕車搭乘服務，以及全自動運作的自駕車搭乘服務，兩者均可作為收費使用服務項目，但對於採全自動運作˙自駕車搭乘服務將會要求更高安全規範，甚至也會要求必須針對行動不便、殘疾人士使用需求作更好調整。

在加州政府準備開放自駕車服務收費經營執照情況下，預期Waymo、Uber與Lyft三家主要投入自駕車搭乘服務業者，將會更積極推動旗下服務佈局，同時也預期能加速自駕車技術應用發展，連帶地也會讓更多自駕車關聯技術如影像識別、電腦視覺、人工智慧、相機、處理器、5G與雲端連網應用，都會有更明顯突破發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》