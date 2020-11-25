蘋果再調整政策 同意透過iOS平台App以其他方式收費

除了針對年營收在100萬美元以內的小型開發商調降App內營收分潤比例，蘋果稍早也宣布從今年底到明年6月期間，將同意透過iOS平台App進行線上收費課程、活動可直接向使用者收費，無須透過蘋果提供App內收費機制，藉此讓更多開發者、廠商能藉此保留更多營收機會。

依照蘋果在今年9月公布說法，任何透過iOS平台App向多人提供使用的線上虛擬課程、活動，都必須要透過App Store提供App內付費機制，除非是針對單人使用的一對一教學、互動內容才能以其他方式收費。

不過，考量今年疫情持續無法確保日後影響情況下，有越來越多活動仍需透過線上參與進行，同時也有不少企業行號也必須透過線上形式進行會議，或是透過線上形式對外舉辦活動。而針對透過iOS平台App使用的線上付費互動內容，包含線上教學或虛擬活動，均可透過其他方式直接向使用者收費，無須強制使用蘋果提供收費機制，以利蘋果收取營收分潤。

繼先前針對年營收在100萬美元以內的小型開發商調降App內營收分潤比例，此次更同意開發者能針對多人線上互動、線上教學等內容使用其他方式收費，而無須強制使用蘋果提供機制，不少市場看法認為是蘋果再度向開發者拋出的「橄欖枝」，希望藉此吸引更多人加入iOS平台App開發陣營。

但也有部分看法認為，實際上是因為近期遭歐盟、美國政府機構調查是否以App Store營運優勢造成市場壟斷，使得蘋果必須調整其App Store營運政策。

在先前接受美國眾議院司法委員會問詢時，蘋果執行長Tim Cook曾表示不會刻意藉由此波疫情牟利，因此並不會刻意透過網路課程、線上互動活動等內容管道獲取營收，因此目前做出這樣的調整，或許也是因應先前承諾說法。

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