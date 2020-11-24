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蘋果黑色星期五特惠來了！最高送美金150元禮品卡

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

每年年底這個時間，歐美各大公司都會推出黑色星期五 (Black Friday) 特惠活動，類似於台灣年終慶。黑色星期五是美國感恩節之後的銷售旺季，美國 Apple 公司也公布了今年的為期四天的購物活動，從 2020 年 11 月 27 日至 30 日購買符合條件的產品，即可獲得價值高達 $150 美金的 Apple 禮品卡。

今年 Apple 黑色星期五特惠包括：購買 iPhone SE、iPhone 11、iPhone XR 可獲得價值 $50 的 Apple 禮品卡；購買 Apple Watch Series 3 可獲得 $25 美元的 Apple 禮品卡、購買帶無線充電盒的 AirPods 獲得 $25 美元的 Apple 禮品卡等。

以下商品包含在 Apple 的促銷活動中：

● iPhone SE、iPhone 11、iPhone XR：$50 元蘋果禮品卡。

● Apple Watch Series 3：$25 美元蘋果禮品卡。

● AirPods Pro、AirPods帶無線充電盒、AirPods帶充電盒：$25 元蘋果禮品卡。

● iPad Pro、iPad mini：最高可獲 $100 元蘋果禮品卡。

● MacBook Pro、iMac：符合條件的機型可獲得 $150 元蘋果禮品卡。

● Apple TV 4K、Apple TV HD、HomePod：最高可獲 $100 元蘋果禮品卡。

● Beats Studio3 無線耳機、Beats Solo Pro 無線耳機、Beats Solo3 無線耳機、Powerbeats Pro、Powerbeats 高性能無線耳機：$50 元蘋果禮品卡。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑色星期五 無線充電 蘋果

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