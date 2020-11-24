52年後 IBM為惡意資遣跨性別電腦科學家Lynn Conway公開致歉了

Lynn Conway 於 1964 年加入 IBM 研究院，發明了一種動態處理指令用於亂序執行，幫助 CPU 內部電路滿負荷運轉提高執行速度，但當時 IBM 卻以被公眾歧視為由解聘了 Lynn。

1968 年，IBM 因性別解聘了跨性別電腦科學家 Lynn Conway，而在 52 年後的今天，IBM 為解聘 Lynn Conway 公開道歉。

Lynn Conway 現年 82 歲，她於 1964 年加入 IBM 研究院，並發明了一種動態處理指令用於亂序執行，幫助 CPU 將多條指令不按程式規定的順序，分開發送給各相應電路單元處理，到現在幾乎所有的 CPU 都使用亂序執行，將 CPU 內部電路滿負荷運轉用來提高 CPU 的執行速度。

Lynn Conway 從孩提時代起就一直在努力改變自己的生理性別，也曾在 MIT 就學期間嘗試改變卻失敗。1967 年 Lynn Conway 透過知名的內分泌醫師 Harry Benjamin 透過荷爾蒙手術，成功從原生男性成為女性；原本 IBM 部門主管相當認同和支持，但當時 IBM 的 CEO Thomas Watson Jr. 卻以可能被公眾歧視為由解聘了 Lynn。

被 IBM 解聘後，Lynn 曾度過了一段因當時社會不接受性別者而備受恐懼的時光，但 1969 年後狀況有了好轉，她一路從 Memorex、PARC 到 DARPA，最後在 1999 年以密西根大學電腦科學系教授的身份退休。但從 1969 年開始的這段 30 多年來，Lynn 除了極度親密的親友、HR 辦公室和安全檢查機構之外，從未向外透露自己是跨性別者。

不過 2000 年後，Lynn 改變態度，四處奔波積極為跨性別議題發聲，不只在 2004 年成為首位演出《陰道獨白》的跨性別演員，還因其努力在 2014 年被《時代》雜誌評為最有影響力的 LGBTQ 人物之一。

52 年後，IBM 執行長 Arvind Krishna 代表 IBM 與 Lynn Conway 致歉，並頒發 Lynn Conway IBM 終身成就獎以表揚她為電腦科學付出的卓越貢獻。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》