Arm與國研院合作AFA學研版授權 加快台灣人工智慧技術應用成長

去年7月將過往提出的免預付授權費用計畫擴大為Arm Flexible Access (AFA)，並且在日前宣布將對應人工智慧技術運算加速的Ethos系列處理器，Arm今日 (11/24)宣布與台灣科技部旗下國家實驗研究院台灣半導體研究中心簽署人工智慧運算矽智財學研專案 (AFA學研版,Arm Flexible Access for Research)，並且也由後者成為Arm第一個在亞洲地區簽約合作對象，更成為全球第一個獲得AFA學研版合作的法人單位。

依照國家實驗研究院台灣半導體研究中心主任葉冠文表示，台灣在半導體產業扮演相當重要角色，但整體還是聚焦在半導體代工製造、封裝等發展，本身在設計研究投入比重始終不高。因此，在與Arm攜手合作AFA學研版資源，將可讓台灣學術研究機構更容易取得Arm技術授權，藉此加速半導體相關學術研究發展，進而加快台灣半導體產業自行設計能力成長速度。

而藉由Arm目前將旗下Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M在內CPU架構，以及Mali GPU系列設計、系統技術授權與工具項目納入AFA項目，日前更納入對應人工智慧運算應用的Ethos系列處理器，讓更多研究單位、設計單位能以免預付形式事先取得技術授權，讓更多應用Arm技術設計產品能更容易被創造，並且推動更多創新應用可能性。

相較過往授權模式必須預先支付一定授權金額，Arm目前提出的免預付授權模式，將可讓開發者直接在免預付情況下直接取用Arm技術打造產品，等實際產品完成設計後，再依照產品實際使用Arm架構設計比例支付授權費用，對於開發者而言將能以更快速度打造產品，同時也不會造成支出過多的授權費用。

此次與國家實驗研究院台灣半導體研究中心簽署合作，其中包含將人工智慧應用所需Arm矽智財以無償形式提供台灣大專院校與國家實驗研究院台灣半導體研究中心使用，在人工智慧異構運算部分則提供更先進的Arm CPU、NPU等設計授權，其中更包含更先進設計項目，讓學術單位能以Arm更先進技術投入研究。

依照Arm台灣總經理曾志光說明，AFA學研版相較標準AFA授權模式提供更完整的Arm技術授權項目，藉此讓學術單位能以更超前形式投入研究。

不過，相較標準AFA授權範圍並未包含高階處理器設計，Arm在提出AFA學研版過程中，確實也擔心本身技術是否因此外洩，進而影響本身授權獲利經營模式，因此與學術單位及研究單位簽署時，其實也會以更嚴謹方式確保自身權益，例如學術單位透過此授權模式取得Arm技術，未來一旦將相關技術應用在實際商業化產品時，屆時就會以標準授權方式計費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》