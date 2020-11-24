動視暴雪關閉法國分公司之餘 再傳重組亞太地區業務、又一波裁員

日前動視暴雪確定關閉位於海牙的分公司據點，後續更確定關閉位於凡爾賽的法國分公司，依照英國MCV網站報導指稱，動視暴雪 (Activision Blizzard)接下來計畫針對亞太地區分公司進行裁員。

雖然報導指稱動視暴雪將裁撤亞太地區約30名員工，但並未透露是否關閉位於亞太地區的辦公室，而預期位於亞太地區的在地化團隊及客服團隊都不會受影響。

在MCV網站報導中更引述動視暴雪發言人說法，表示持續尋求整合旗下業務辦法，並且以最佳化形式配合市場需求成長，並且希望能在亞太地區保持市場競爭與發展效率。同時，目前內部已經開始與員工進行對話，並且預期以雪梨辦公室管理亞太地區業務。

動視暴雪目前在雪梨、台北、首爾、上海及新加坡均設置辦公室，分別管理各地區在地化業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》