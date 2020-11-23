Google推數位教育3工具 老師：讓孩子適性發展

Google今天舉辦線上媒體聚會，介紹Google提供的數位教育資源和軟硬體工具，包括Chromebook筆電、Google Classroom課程管理平台、G Suite教育版協作工具，可將資訊科技融入課堂。

根據Google公布的數據，截至2020年4月，全球共有1.2億名學生及教師使用G Suite教育版，並有1億名用戶使用Google Classroom，4000萬名師生使用Chromebook進行創造、協作及溝通。

Google也持續為學校、教師及IT人員推出研習課程，例如今年擴展至全台的數位教育教師研習計畫與研習單位合作，其中包含Google教育者社群的老師們，希望幫助更多教師省下行政事務時間、聚焦在學生學習上。

目前台灣的Google教育者社群老師成員遍及全台，主要群組涵蓋台北、宜蘭、桃園、台中、彰化、台南等6個縣市，來自高中、國中、國小等各個學制。

今天參與Google線上聚會的台中葫蘆墩國小老師廖昭彥表示，資訊科技融入課堂，顛覆了傳統老師單向講述的教學模式，在這過程中，透過各種數位工具的協作能力，可以讓孩子的參與度變高，呈現不同學生的多元想法。

廖昭彥強調，科技進入課堂後，學校不是在找出最優秀的孩子，而是培養孩子適性發展，讓不同程度的學生都可以因為科技在課堂中得到幫助，也把學習的主導權還給學生。