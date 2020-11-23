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Google樹冠實驗室 透過AI協助改善城市熱島效應問題

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前現代化城市越來越明顯的熱島效應 (Urban heat island effect, UHI effect)，Google近期宣布成立樹冠實驗室 (Tree Canopy Lab)，透過航空照片、近紅外線影像等資料，配合人工智慧分析方式確認各個城市內的綠化覆蓋率，藉此協助城市規劃種植更多樹木減少熱度產生。

產生城市熱島效應情況，通常是因為城市高密度水泥建築吸熱，造成城市範圍內熱度提高，因此相比空間寬闊、水泥建築相對較少的鄉村，居民感受均溫通常較高。

而降低熱島效應較為實際作法，就是增加城市間綠化比例，但過往作法通常是透過人力調查，並且參考人口分布密度等數據進行推擬，過程中可能會出現誤判情形，造成實際降溫效果不佳，甚至產生額外成本開銷。

因此Google成立的樹冠實驗室，便藉由航空照片、近紅外線影像資料，配合人工智慧分析，確認城市各地區實際產生熱能，並且比對當前城市實際綠化情況，藉此釐清哪些地區必須增加綠化比例，透故更具效率方式達成城市降溫目的。

Google先在美國加州洛杉磯進行合作，其中發現超過一半洛杉磯居民居住在樹冠覆蓋率不到10%地區，甚至有44%居民居住在有高溫風險地區，但樹冠覆蓋率最高地區卻甚少有人居住，因此Google希望藉由樹冠實驗室項目協助更多城市以更具效率方式改善熱島效應問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

洛杉磯 建築

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