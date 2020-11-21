快訊

川普長子確診新冠肺炎！未出現症狀並已隔離

未來一周東北風一波波 吳德榮：北台灣降雨稍轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google推「幻想生物繪圖器」 讓電腦幫你調整繪畫內容

聯合新聞網 / 楊又肇

如同NVIDIA提出的GauGAN研究工具，讓使用者能透過簡易筆畫快速建立複雜背景影像，Google提出的「幻想生物繪圖器 (Chimera Painter)」也採用相同原理，透過GAN生成對抗網路運算方式，讓使用者能透過簡易筆畫快速創造各類幻想生物。

在「幻想生物繪圖器」裡，Google團隊預先透過數千張生物圖像與標記內容，讓電腦學習識別各類生物特徵，其中包含眼睛、毛髮、肢體、爪、角、牙齒等部位細節，讓使用者能快速透過微軟小畫家般的介面，配合點選各部位選項與簡易筆畫，即可快速創造各種幻想生物。

由於學習大量真實生物特徵，因此系統會針對使用者繪製內容進行調整，過程中也會檢視繪製內容是否合理，藉此讓繪製生成圖像更合乎生物外貌。透過這樣的方式，將有利創作者更快設計生物角色，例如可以應用在遊戲、動畫，或是特定創作應用。

先前NVIDIA提出的GauGAN研究工具中，則是讓電腦系統依照真實物理表現與光影效果呈現變更後的景象內容，例如從原本油綠草地景象變更成冰天雪地場景，場景中的樹木就會以枯樹形式呈現。根據NVIDIA的說法，系統之所以可以正確反映這樣的”自然”現象，其實也是基於持續學習各個影像內容所呈現結果，因此可以學習認知冰天雪地的場景應該只會出現枯樹，而不會有樹葉茂密場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 Google

延伸閱讀

Google與多家法國大報達協議 將支付內容版權費

Google更新Google Pay服務 加入「拆帳支付」功能

Intel打造「Bishop County」筆電設計工具 15.6吋筆電重量不到1.7公斤

Google Pay大進化 強攻消費金融領域

相關新聞

蘋果電池門事件第二次和解 將再支付1.13億美元和解費

今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解，如今第二次和解可能會使蘋果再支付 1.13 億美元！

巧妙躲過蘋果規範 NVIDIA、Google也以PWA形式把串流遊戲服務帶到iOS裝置

或許是參考亞馬遜以PWA形式，巧妙避開蘋果在App Store針對串流遊戲設下規範，包含NVIDIA、Google也計畫透過此方式將旗下串流遊戲服務帶到iOS裝置，並且透過瀏覽器開啟方式遊玩，而非透過iOS平台App形式提供使用。

Google推「幻想生物繪圖器」 讓電腦幫你調整繪畫內容

如同NVIDIA提出的GauGAN研究工具，讓使用者能透過簡易筆畫快速建立複雜背景影像，Google提出的「幻想生物繪圖器 (Chimera Painter)」也採用相同原理，透過GAN生成對抗網路運算方式，讓使用者能透過簡易筆畫快速創造各類幻想生物。

線上廣告萎縮 兩大網媒BuzzFeed、HuffPost藉合併求生

網路新聞媒體BuzzFeed 19日宣布，同意以股票形式收併購威瑞森通訊（Verizon）旗下的哈芬頓郵報（HuffPo...

強化加密防護 微軟將用在Xbox One的安全晶片套用在Windows PC

微軟宣布與AMD、Intel、Qualcomm合作打造全新Pluton安全晶片，藉此降低外部攻擊風險，並且避免安全憑證與加密金鑰遭盜取情況。

Intel預告代號Ice Lake-SP、以10nm+製程打造的新款第三代Xeon Scalable處理器特色

Intel在此次SC20超算大會公布資訊，Intel除了強調以旗下處理器產品推動美國阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory)的Aurora超級電腦運算效能，同時也預告接下來即將推出代號Ice Lake-SP、以10nm+製程打造的新款第三代Xeon Scalable處理器，但實際推出時間則是延後至明年第一季。

Google著手下一版WebP2圖檔格式設計 加入支援10位元HDR、動圖與更高壓縮率

在先前提出的WebP靜態圖片檔案格式獲得成功，並且順利成為多數網頁採用圖像格式，以及包含Firefox在內瀏覽器支援格式後，Google也開始著手準備下一版WebP2前期作業。

三星推出搭載Tizen智慧顯示器 支援無線DeX、AirPlay 2及開啟Office文件

或許是從中國廠商設計思維獲得一些靈感，三星宣布推出區分27吋及32吋設計，並且搭載Tizen作業系統的智慧顯示器。

新版Chrome更省電 電力使用時間可延長1小時以上

日前在Chrome瀏覽器版號86測試版本加入可讓使用者手動關閉閒置分頁背景運作的實驗功能，讓裝置續航電力最高可延長2小時使用時間後，Google稍早確認在今年底之前釋出更新版本裡，將使Chrome瀏覽器大幅減少CPU效能佔用比例，讓裝置電力續航表現可延長高達1小時15分鐘左右。

OPPO預告Find X3加入更精準色彩管理 提升人像拍攝效果

在OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)第二天活動中，OPPO除了確認將會在明年推出Find X3系列旗艦手機，同時也將導入支援10位元色彩的全鏈路色彩管理系統，讓手機從拍攝、儲存到顯示過程都能對應相同色彩準確性。

Google、Adobe針對換上M1處理器的新款Mac打造軟體

雖然蘋果宣布推出搭載Arm架構M1處理器的新款Mac時，僅有微軟、Parallel等業者宣布針對此項產品提供支援軟體，但隨著新機準備上市，包含Google、Adobe也陸續透露旗下軟體支援M1處理器硬體環境的規劃。

蘋果提App Store小型企業方案 降低營收分潤吸引開發者加入

針對先前的App獲利分潤爭議，蘋果宣布從明年1月1日起推動的App Store小型企業方案，將針對全年透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商作調整，使App營收分潤比例可降低至15%。

熱門新聞

他拿iPhone 6S撐4年 果粉曝這一缺點：不然可用到解體

排隊3小時搶買PS5只為「寵夫」 甜美人妻原來是知名星座專家

PS5發售英國瘋搶！零售商網站癱瘓 eBay黃牛開兩倍價

Intel推廣全新EVO認證筆電 未來持續布局Project Athena設計

亞太電信週年慶再優惠 買iPhone 12 Pro系列省一萬

Intel打造「Bishop County」筆電設計工具 15.6吋筆電重量不到1.7公斤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。