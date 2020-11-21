Google推「幻想生物繪圖器」 讓電腦幫你調整繪畫內容

如同NVIDIA提出的GauGAN研究工具，讓使用者能透過簡易筆畫快速建立複雜背景影像，Google提出的「幻想生物繪圖器 (Chimera Painter)」也採用相同原理，透過GAN生成對抗網路運算方式，讓使用者能透過簡易筆畫快速創造各類幻想生物。

在「幻想生物繪圖器」裡，Google團隊預先透過數千張生物圖像與標記內容，讓電腦學習識別各類生物特徵，其中包含眼睛、毛髮、肢體、爪、角、牙齒等部位細節，讓使用者能快速透過微軟小畫家般的介面，配合點選各部位選項與簡易筆畫，即可快速創造各種幻想生物。

由於學習大量真實生物特徵，因此系統會針對使用者繪製內容進行調整，過程中也會檢視繪製內容是否合理，藉此讓繪製生成圖像更合乎生物外貌。透過這樣的方式，將有利創作者更快設計生物角色，例如可以應用在遊戲、動畫，或是特定創作應用。

先前NVIDIA提出的GauGAN研究工具中，則是讓電腦系統依照真實物理表現與光影效果呈現變更後的景象內容，例如從原本油綠草地景象變更成冰天雪地場景，場景中的樹木就會以枯樹形式呈現。根據NVIDIA的說法，系統之所以可以正確反映這樣的”自然”現象，其實也是基於持續學習各個影像內容所呈現結果，因此可以學習認知冰天雪地的場景應該只會出現枯樹，而不會有樹葉茂密場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》