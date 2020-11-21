巧妙躲過蘋果規範 NVIDIA、Google也以PWA形式把串流遊戲服務帶到iOS裝置

或許是參考亞馬遜以PWA形式，巧妙避開蘋果在App Store針對串流遊戲設下規範，包含NVIDIA、Google也計畫透過此方式將旗下串流遊戲服務帶到iOS裝置，並且透過瀏覽器開啟方式遊玩，而非透過iOS平台App形式提供使用。

雖然蘋果日前表示同意讓串流遊戲服務app於App Store上架，但條件是服務提供者必須將所有收錄遊戲內容以各個獨立app形式上架，如此才能同意讓串流遊戲服務app以目錄導覽形式提供使用。

不過，這樣的條件實際上讓服務業者難以配合，畢竟在串流遊戲服務上架內容數量繁多，業者很難比照蘋果要求將多款遊戲逐一送審上架，因此亞馬遜日前推行旗下串流遊戲服務Luna時，在iOS平台便是以PWA (Progressive Web App,漸進式網路應用程式)形式，讓使用者直接透過瀏覽器開啟即可直接存取服務，同時也能避開蘋果對於目前串流遊戲服務app的限制，並且能以更快速度更新，而不用受限蘋果審核制度。

或許受到亞馬遜作法影響，NVIDIA、Google接下來也計畫透過PWA形式將旗下串流遊戲服務帶到iOS平台。

其中，NVIDIA預計先以測試版本讓iOS裝置用戶體驗，透過iPhone或iPad裝置上的Safari瀏覽器即可使用GeForce NOW服務，同時預計在明年第一季藉由Chrome瀏覽器將GeForce NOW服務擴展至包含Linux等作業系統環境，同時也預計讓更多Android裝置遊玩使用。

而Google方面也證實將把Stadia串流遊戲服務帶到iOS平台，預計會在未來幾週內開放測試。雖然Google並未具體說明採取方式，但預期也會跟進使用PWA方式將服務帶到iOS平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》