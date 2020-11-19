蘋果電池門事件第二次和解 將再支付1.13億美元和解費

今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解，如今第二次和解可能會使蘋果再支付 1.13 億美元！

蘋果（Apple）變更 iPhone 軟體讓舊款手機速度降速，以延長電池持續時間引發消費者反彈，這是在 2017 年沸沸揚揚的電池門事件，先前蘋果同意以 5 億美元來解決「電池門」集體訴訟案，近日蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。

日前蘋果曾向消費者道歉，並解釋道，這是在保護這些手機免於受到電池老化的困擾，並降價電池更換費用至 29 美元，作為給消費者的回應，但隨著美國的消費者在 2017 年底開始對蘋果提出集體訴訟，今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解。

先前，根據蘋果與原告的和解協議，蘋果將支付每個 iPhone 用戶 25 美元，賠償符合資格的 iPhone 最少要支付 3.1 億美元，若再加上律師費與其它支出，總和解費用可能高達 5 億美元。

如今，蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。州檢察長已起訴蘋果，檢方認為蘋果明知這個問題來自於讓手機免於受到電池老化的困擾，但卻沒有主動在銷售時告知，選擇刻意隱瞞。當用戶認為用電狀況異常而認為需要購買新機或更換新電池，蘋果則可以從用戶身上獲利。

根據華爾街日報報導，協助領導調查的亞利桑那州檢察長馬克·布魯諾維奇（Mark Brnovich）在一份聲明中表示：「大型科技公司必須停止操縱消費者，並向他們告知公司的做法和產品的一切的真相 。 絕對要讓這些技術公司對於自己隱瞞真相承擔責任。」蘋果將特別向亞利桑那州支付 500萬美元，其餘的則分配給其他州。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》