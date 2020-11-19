快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果電池門事件第二次和解 將再支付1.13億美元和解費

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。美聯社
蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。美聯社

今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解，如今第二次和解可能會使蘋果再支付 1.13 億美元！

蘋果（Apple）變更 iPhone 軟體讓舊款手機速度降速，以延長電池持續時間引發消費者反彈，這是在 2017 年沸沸揚揚的電池門事件，先前蘋果同意以 5 億美元來解決「電池門」集體訴訟案，近日蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。

日前蘋果曾向消費者道歉，並解釋道，這是在保護這些手機免於受到電池老化的困擾，並降價電池更換費用至 29 美元，作為給消費者的回應，但隨著美國的消費者在 2017 年底開始對蘋果提出集體訴訟，今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解。

先前，根據蘋果與原告的和解協議，蘋果將支付每個 iPhone 用戶 25 美元，賠償符合資格的 iPhone 最少要支付 3.1 億美元，若再加上律師費與其它支出，總和解費用可能高達 5 億美元。

如今，蘋果再同意與美國 34 個州進行第二次和解，將可能會讓蘋果再支付 1.13 億美元。州檢察長已起訴蘋果，檢方認為蘋果明知這個問題來自於讓手機免於受到電池老化的困擾，但卻沒有主動在銷售時告知，選擇刻意隱瞞。當用戶認為用電狀況異常而認為需要購買新機或更換新電池，蘋果則可以從用戶身上獲利。

根據華爾街日報報導，協助領導調查的亞利桑那州檢察長馬克·布魯諾維奇（Mark Brnovich）在一份聲明中表示：「大型科技公司必須停止操縱消費者，並向他們告知公司的做法和產品的一切的真相 。 絕對要讓這些技術公司對於自己隱瞞真相承擔責任。」蘋果將特別向亞利桑那州支付 500萬美元，其餘的則分配給其他州。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電池 蘋果

延伸閱讀

蘋果提App Store小型企業方案 降低營收分潤吸引開發者加入

蘋果舊iPhone「降速門」 付1.13億美元與美30多州和解

穩懋供應iPhone 12 Pro兩元件 成新贏家

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

相關新聞

手機版臉書介面「暗色模式」開放公測 隨日夜調整色調超加分

幸運兒是你嗎？臉書（FaceBook）桌面版升級更新推出新介面後，緊接著許多手機族也十分期待的手機版「暗色模式（Dark Mode）」終於開放公測了！以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗，趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧！

華為確認將榮耀業務出售！未來不再參與品牌經營管理

近期持續有傳聞指稱華為準備將榮耀品牌業務拆分出售，而此傳聞終於證實將由深圳市智慧城市科技發展集團，以及超過30家榮耀品牌產品代理經銷商合資投資的深圳市智信新信息技術有限公司聲明，表示已經與華為簽署收購榮耀品牌業務協議。

富岳蟬聯超級電腦冠軍 計算速度是第2名3倍

日本理化學研究所與富士通開發的超級電腦「富岳」，在今天發表的超級電腦計算速度排行榜TOP 500中蟬聯第一，且計算速度是...

蘋果電池門事件第二次和解 將再支付1.13億美元和解費

今年初蘋果首先同意以 5 億美元的集體訴訟和解，如今第二次和解可能會使蘋果再支付 1.13 億美元！

Intel預告代號Ice Lake-SP、以10nm+製程打造的新款第三代Xeon Scalable處理器特色

Intel在此次SC20超算大會公布資訊，Intel除了強調以旗下處理器產品推動美國阿貢國家實驗室 (Argonne National Laboratory)的Aurora超級電腦運算效能，同時也預告接下來即將推出代號Ice Lake-SP、以10nm+製程打造的新款第三代Xeon Scalable處理器，但實際推出時間則是延後至明年第一季。

Google著手下一版WebP2圖檔格式設計 加入支援10位元HDR、動圖與更高壓縮率

在先前提出的WebP靜態圖片檔案格式獲得成功，並且順利成為多數網頁採用圖像格式，以及包含Firefox在內瀏覽器支援格式後，Google也開始著手準備下一版WebP2前期作業。

三星推出搭載Tizen智慧顯示器 支援無線DeX、AirPlay 2及開啟Office文件

或許是從中國廠商設計思維獲得一些靈感，三星宣布推出區分27吋及32吋設計，並且搭載Tizen作業系統的智慧顯示器。

新版Chrome更省電 電力使用時間可延長1小時以上

日前在Chrome瀏覽器版號86測試版本加入可讓使用者手動關閉閒置分頁背景運作的實驗功能，讓裝置續航電力最高可延長2小時使用時間後，Google稍早確認在今年底之前釋出更新版本裡，將使Chrome瀏覽器大幅減少CPU效能佔用比例，讓裝置電力續航表現可延長高達1小時15分鐘左右。

OPPO預告Find X3加入更精準色彩管理 提升人像拍攝效果

在OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)第二天活動中，OPPO除了確認將會在明年推出Find X3系列旗艦手機，同時也將導入支援10位元色彩的全鏈路色彩管理系統，讓手機從拍攝、儲存到顯示過程都能對應相同色彩準確性。

Google、Adobe針對換上M1處理器的新款Mac打造軟體

雖然蘋果宣布推出搭載Arm架構M1處理器的新款Mac時，僅有微軟、Parallel等業者宣布針對此項產品提供支援軟體，但隨著新機準備上市，包含Google、Adobe也陸續透露旗下軟體支援M1處理器硬體環境的規劃。

蘋果提App Store小型企業方案 降低營收分潤吸引開發者加入

針對先前的App獲利分潤爭議，蘋果宣布從明年1月1日起推動的App Store小型企業方案，將針對全年透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商作調整，使App營收分潤比例可降低至15%。

數據當道 未來五年數據量成長4倍

數據不斷創造精準且嶄新的服務價值。LINE台灣服務企劃部資料策略負責人許珮薰形容，數據是食材、 AI是廚具，企業必須善用...

熱門新聞

蘋果說「M1處理器MacBook快過市面上98%筆電」 外媒抨擊毫無根據只是話術

啟用Windows內建虛擬環境「Windows沙箱」 來路不明檔案扔進測試不用怕

PS5手把顆粒大有玄機！網友放大後驚見：開發者的執念都在這

iPhone 12傳「綠幕」災情 蘋果回應：非硬體瑕疵

iOS 14.2「音樂識別」新功能 一鍵幫你找到歌手、歌名

Netflix又要漲了！疫情下「線上得利」 突圍不只宅經濟產業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。