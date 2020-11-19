三星推出搭載Tizen智慧顯示器 支援無線DeX、AirPlay 2及開啟Office文件

或許是從中國廠商設計思維獲得一些靈感，三星宣布推出區分27吋及32吋設計，並且搭載Tizen作業系統的智慧顯示器。

為了方便搭配手機使用更多內容，這款智慧顯示器更搭載Wi-Fi與藍牙連接功能，同時也支援三星旗下無線DeX連接模式，以及蘋果AirPlay 2，讓使用者三星或蘋果手機產品都能方便將手機內容投放至顯示器上呈現。

而由於本身搭載Tizen作業系統，因此就算使用者未連接PC等運算裝置，顯示器本身也能直接開啟微軟Office 365相容文件，並且可連接滑鼠、鍵盤操作，另外也能直接使用Netflix、Apple TV、YouTube、Hulu等網路服務。

三星也在此款智慧顯示器搭載軟體市集服務，因此使用者也能依照個人需求下載更多App擴充功能。

智慧顯示器區分27吋與32吋兩種規格，但僅有32吋機種額外提供4K顯示解析度選項，27吋規格則僅有1080P解析度選項，建議售價則229.99美元起跳，最高價格為399.99美元，預計會從11月開始供貨，4K解析度選項版本則會在12月提供。

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