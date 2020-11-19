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Google著手下一版WebP2圖檔格式設計 加入支援10位元HDR、動圖與更高壓縮率

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前提出的WebP靜態圖片檔案格式獲得成功，並且順利成為多數網頁採用圖像格式，以及包含Firefox在內瀏覽器支援格式後，Google也開始著手準備下一版WebP2前期作業。

依照Google在Google Git頁面建制的libwebp2 Git資料庫內容，顯示已經著手準備下一版WebP2前期作業，同時也在文件內容表明目前此檔案格式仍處於早期設計階段，因此可能會有檔案編碼相容問題。

而在相關說明中，顯示WebP2將加入支援10位元HDR圖像，同時也將比現有WebP提高30%壓縮率，但依然會比先前提出的AV1檔案格式 (AV1 Image File Format,AVIF)的壓縮率小約20%，不過在無損壓縮與透明背景圖檔壓縮表現將獲得改善，並且加入支援動態圖檔。

由於處於相當前期設計階段，因此目前在有損壓縮表現會比現有WebP慢5倍，但壓縮時間依然會比AV1檔案格式快2倍左右，不過整體解壓時間卻要花費3倍時間。

目前還無法確定WebP2格式預計何時推出，但預期也將藉由開源形式提供普及應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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