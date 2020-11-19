新版Chrome更省電 電力使用時間可延長1小時以上

日前在Chrome瀏覽器版號86測試版本加入可讓使用者手動關閉閒置分頁背景運作的實驗功能，讓裝置續航電力最高可延長2小時使用時間後，Google稍早確認在今年底之前釋出更新版本裡，將使Chrome瀏覽器大幅減少CPU效能佔用比例，讓裝置電力續航表現可延長高達1小時15分鐘左右。

依照Google說明，此次調整將會針對當前使用的分頁內容配置裝置硬體資源，並且讓其他閒置分頁處於暫時休止狀態，約可減少5倍CPU資源佔用量，藉此減少裝置電力損耗情況。此外，新版Chrome瀏覽器也將提升啟動速度與內容載入速度，分別約有25%及7%比例提升。

另外，Google也預計改善分頁搜尋功能，讓使用者能透過網路連線尋找其他裝置上所開啟分頁，此項功能將會先開放Chromebook裝置使用的Chrome OS更新，預期後續也會開放桌機版本Chrome瀏覽器使用。

針對網址列功能，Google也宣布將整合更多Chrome瀏覽器控制項目，例如使用者能直接在網址列輸入「修改密碼 (edit passwords)」、「刪除歷史瀏覽內容 (delete history)」等，讓使用者能更快調整Chrome瀏覽器功能，但初期僅先聚焦在安全設定項目，日後才會接續加入更多功能。

此次更新裡，Google也針對使用者近期瀏覽紀錄提供專屬卡片內容，方便使用者在Chrome瀏覽器登入個人帳號時，可以快速開啟近期瀏覽分頁，甚至恢復關閉前的瀏覽狀態，例如可讓使用者快速回到近期打開的購物清單，或是日前編輯線上文件等。

至於針對Android版Chrome瀏覽器，Google則是進一步針對使用者瀏覽的上一頁、下一頁內容加入快取設計，方便使用者檢視網頁內容時，可以在不同頁面間快速切換。

Google預計透過版號87、88版本提供上述功能，讓Chrome瀏覽器能更方便使用。

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