OPPO預告Find X3加入更精準色彩管理 提升人像拍攝效果

在OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)第二天活動中，OPPO除了確認將會在明年推出Find X3系列旗艦手機，同時也將導入支援10位元色彩的全鏈路色彩管理系統，讓手機從拍攝、儲存到顯示過程都能對應相同色彩準確性。

不過，OPPO並未透露預計推出的Find X3系列旗艦手機具體細節，但強調將會透過支援10位元色彩的全鏈路色彩管理系統，確保手機從拍照、儲存到顯示都會維持一致色彩表現，並且加入自行研發的變形校正、多幀降噪，以及超高解析度等設計，同時支援DOL HDR (Digital Overlap HDR)高動態範圍的感光元件，讓色準程度可控制在0.4 JNCD規格。

另外，此套色彩管理系統將比照蘋果iPhone採用D65作為白點標準色溫，並且將透過SDK方式開放第三方App使用，藉此確保影像內容可在不同色域維持一致色準。

而針對不同人眼對於色彩辨識部分，OPPO此次也與浙江大學合作提出2.0版本的色彩補償系統，透過多達765種客製化補償模式，讓更多人能配合眼部辨色能力找到合適螢幕顯示色彩模式。

至於針對人像拍攝部分，OPPO則是提出全維度人像影像技術，透過人像識別與畫質提升技術，讓使用者無論在靜態拍攝或動態錄影時，均可藉由人工智慧技術識別人像，並且進行後續人像最佳化調整，其中包含膚質調整、臉部瑕疵修飾、臉部變形、拍攝防震，並且配合場景識別達成人美、景也美的拍攝效果。

OPPO表示，搭載新款全維度人像影像技術的應用產品將在12月推出，同時此項技術也會開放第三方App服務使用。

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