Google、Adobe針對換上M1處理器的新款Mac打造軟體

雖然蘋果宣布推出搭載Arm架構M1處理器的新款Mac時，僅有微軟、Parallel等業者宣布針對此項產品提供支援軟體，但隨著新機準備上市，包含Google、Adobe也陸續透露旗下軟體支援M1處理器硬體環境的規劃。

其中，Google透露將會在版號87版本的Chrome瀏覽器增加支援M1處理器，預計會在近期內釋出，如此一來即可讓更多搭載M1處理器的新款Mac機種使用Google各項服務，另外也能藉由Chrome瀏覽器串接更多網路應用項目。

而Adobe方面，則是宣布將推出相容M1處理器運作環境的Photoshop，目前也已經推出beta測試版本，不過現階段仍處於早期測試階段，因此仍有不少功能尚未加入，同時也可能出現運作緩慢、出現錯誤等情況，甚至也尚未支援多數檔案格式，但預期會加速後續開發進展。

至於針對現有對應Intel處理器環境使用的應用程式，目前蘋果表示將能透過Rosetta 2工具，藉由轉譯方式達成相容運作目的，但現階段在初次執行過程需要花費一點時間轉換，若依照微軟Office文書工具轉換情況來看，大約會在20秒左右。

目前蘋果準備從Intel處理器移轉到Arm架構設計的Apple Silicon處理器，分別透過Rosetta 2工具讓現有對應Intel處理器環境使用軟體達成相容執行效果，另外則是透過Universal 2工具讓開發者能同時針對Intel處理器與Apple Silicon處理器打造軟體內容，並且配合Catalyst項目讓開發者能將iOS平台App移轉至Mac環境使用，藉此讓使用者能無縫移轉至新產品設計。

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