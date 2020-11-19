蘋果提App Store小型企業方案 降低營收分潤吸引開發者加入

針對先前的App獲利分潤爭議，蘋果宣布從明年1月1日起推動的App Store小型企業方案，將針對全年透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商作調整，使App營收分潤比例可降低至15%。

依照蘋果說明，此方案適用於初次在App Store上架App內容，以及在今年透過App Store上架App營收低於100萬美元的開發者。而若參與此方案的開發者在當年營收累積達100萬美元以上，隔年就會恢復一般營收分潤比例 (一般而言是30%左右)。

不過，如果獲利曾超過100萬美元的開發者，在當年獲利低於100萬美元時，隔年即可再次獲得將營收分潤比例調回15%的資格。

蘋果提出此方案，顯然是為了說服更多開發者加入App Store，而門檻條件設置在100萬美元，顯然可以協助絕大部分的獨立、小型開發者，使其能以更少的分潤比例保留更多營收，同時也能解決先前因為App營收分潤比例產生爭議。

就目前蘋果說明，在App Store上架的App已經累積超過180萬款，同時在全球地區可透過175個國家地區、超過15億台iOS裝置使用，藉此強調App Store所能帶動觸及效益，同時更強調每一款App上架時，都會透過嚴格審核流程確認App內容是否合乎規範。

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