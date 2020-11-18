Alphabet藉雷射技術讓非洲肯亞、撒哈拉以南地區享有更快無線網路

2017年藉由應用雷射技術的FSOC (Free Space Opical Communications)計畫，讓印度安德拉邦約16萬平方公里面積範圍能更容易取得連網資源。而在近期，Alphabet更以相同技術，透過Taara計畫讓非洲肯亞地區能以更快速度連接網路服務，同時也與非洲Econet集團旗下電信服務Liquid Telecom合作，讓撒哈拉以南地區也能有便利高速網路連接資源。

Taara計畫同樣採用高功率、窄波形式的雷射光作為骨幹網路基礎，最遠可對應20公里左右傳輸距離，並且能提供20Gbps以上網路頻寬，幾乎可讓數千名使用者流暢觀看YouTube影片。

與先前在印度投入FSOC計畫相同，Taara計畫也是藉由雷射技術改善傳統建制有線網路架設成本昂貴、維護不易等問題，雖然為了避免雷射光被遮蔽，同樣需要架高設置，但相比傳統有線網路架高節點數量相對更少，並且僅需確保雷射光發射端與接收段連接正確即可運作，不像有線網路一旦出現錯誤，就必須費時檢查線路問題所在。

另外，藉由雷射光作為網路傳輸媒介，還有容易快速建制，以及更容易橫跨地理環境限制的優勢，因此也讓Taara計畫更適合印度、非洲等不容易建制網路服務的地區使用。

Taara計畫透過雷射作為網路骨幹的想法，實際上源自連網熱氣球公司Loon所使用技術，主要用於串接每組熱氣球的網路資源，藉此確認熱氣球之間連接正確，同時也能配合人工智慧運算方式，讓每個熱氣球仍為最佳間距，並且維持提供最佳連網資源。

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