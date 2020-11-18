榮耀拆分出售後…多名華為高層、供應鏈相關員工加入榮耀體系

確認將榮耀品牌業務拆分出售後，除了原本榮耀體系管理層做了調整，多名華為高層也加入拆分後的榮耀體系。

目前確認前華為消費者業務首席營運長萬飆將擔任拆分後的榮耀董事長，原本榮耀總裁趙明則將擔任執行長，而前華為產品副總裁方飛則會擔任榮耀產品線總裁，前華為消費者業務中國區零售管理部部長楊健則會擔任未來榮耀零售管理總裁。

而萬飆先前在華為時期主要負責供應鏈關係管理，預期將會負責未來榮耀各項產品晶片等元件供應需求，同時至少也會有超過6000名華為供應鏈相關員工加入拆分後的榮耀體系，若加上原本榮耀員工人數，將使總員工人數增加至8000人規模。

從榮耀品牌業務拆分出售後，雖然強調未來不再持有榮耀股份，同時也不干涉未來榮耀品牌營運決策，但從華為多名高層、多名華為供應鏈相關員工加入榮耀情況來看，或許意味未來華為品牌業務將聚焦在網通相關產品，或是PC、智慧連網裝置，而榮耀品牌則會聚焦在貼近消費者的手機、平板產品。

至於未來主打機種P系列與Mate系列是否仍會以華為品牌推行，或是轉由榮耀品牌接手，暫時還無法確認。

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