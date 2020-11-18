Airbnb正式掛牌上市 成為今年最大規模IPO交易

繼日前向美國證券交易委員會遞交上市申請資料，Airbnb在美國時間11月16日正式在納斯達克掛牌上市，股票代號為ABNB。

而市場對於Airbnb正式掛牌上市，認為將成為今年最大規模募股上市交易。

依照Airbnb公布2020財年第三季財報營收為13.4億美元，相比去年同期營收為16.5億美元約下滑19%，但淨利卻達2.19億美元，從原本虧損營運狀態轉變為獲利。在過去財報中，Airbnb也曾在2018財年第二季、第三季，以及2019財年第三季出現正向獲利情況。

在投資招股說明中，Airbnb表示本身服務將提供房源的房東與用戶以社群形式建立連結，藉此與Booking Holdings、Expedia Group、Google、TripAdvisor、Trivago、Craigslist等住宿預訂服務，以及連鎖飯店萬豪集團 (Marriott)與希爾頓酒店集團 (Hilton)提供服務作明顯區隔，甚至更針對房東設立的捐贈基金提供920萬股無投票權的股票。

目前Airbnb發行股票將區分三類，其中A類股票股東每股可獲得一票投票權，包含創辦人與早期投資者持有的B類股票，則可獲得每股20票投票權，而針對房東設立的捐贈基金提供920萬股無投票權的股票，則屬於未具投票權的H類股票。

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得Airbnb整體營收受到影響，造成今年虧損金額累積近6.97億美元，整體營收則為25.2億美元。在2019年時，Airbnb呈現6.74億美元虧損，總營收則達48.1億美元。

就Airbnb觀察，雖然今年因為疫情影響，造成各地區住房需求大幅下降，但也因為疫情影響使得在家辦公、上課等需求增加，使得許多人開始利用Airbnb服務尋找更適合此類需求環境，避免在家有非必要干擾等影響。

另一方面，部分地區更因為疫情有趨緩情況，使得短距離的旅行開始盛行，因此也讓Airbnb服務使用比例增加，並且讓合作房源能有更多使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》