Beyond Meat兩款新植物肉標榜更多肉汁、更營養，更像真肉

美國人造肉品牌宣布，將推出兩款全新植物肉產品，其中一款標榜會有更多肉汁，而另一款則強調有更豐富營養，而兩款植物肉均標榜減少飽和脂肪量，相比傳統以漢堡80%肉與20%脂肪比例製作的漢堡肉更為健康。

而這次推出的兩款植物肉，分別標榜提供更多肉汁，以及具有更豐富營養，兩款植物肉除了減少飽和脂肪含量，更提供與一般肉相近的維生素B與礦物質含量，同時熱量也相對更低。

為了讓植物肉與一般肉更加接近，Beyond Meat此次推出的新款植物肉更以味道吸引消費者，藉此增加植物肉的「真實性」，同時也能以人造肉更健康作為主打特色，預計會在2021年初先在美國市場銷售，預期也會進駐更多市場，或許也有機會在台灣市場推出。

目前業界主要推動人造肉的兩大品牌：Beyond Meat、Impossible Foods，兩者均以植物性蛋白質肉品製作為主，並且標榜在更貼近真實肉質情況下，能以更真實味道感受說服消費者接受，同時也以更少飽和脂肪含量標榜吃得更健康。

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