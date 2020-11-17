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手機版臉書介面「暗色模式」開放公測 隨日夜調整色調超加分
幸運兒是你嗎？臉書（FaceBook）桌面版升級更新推出新介面後，緊接著許多手機族也十分期待的手機版「暗色模式（Dark Mode）」終於開放公測了！以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗，趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧！
臉書自推出桌面版全新介面後，新版的「暗色模式」也跟著報到，臉書官方工程師在Twitter上正式公開臉書手機版暗夜色模式的影片，開放部分使用者搶先體驗。
臉書官方目前已開放部分使用者搶先體驗暗色模式，大家可以在臉書「設定和隱私」分頁中找到啟動按鈕，且除了可以選擇「開和關」之外，也可以選擇「隨著系統調整」，臉書就會自動隨白天和晚上更改頁面顏色，使用體驗更加分。
依據臉書官方工程師在Twitter上公開的影片，手機版臉書介面已由原先的白底藍字配色轉為黑底白字搭配，而聊天室則為灰色調，看來相當酷炫吸睛。
Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020
You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP
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