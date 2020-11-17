快訊

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

崩潰的風暴旺季！2020最強颶風「約塔」強襲中美州

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機版臉書介面「暗色模式」開放公測 隨日夜調整色調超加分

聯合新聞網 / 綜合報導
手機版臉書介面「暗色模式（Dark Mode）」日前已開放公測，趕快打開手機確認你是不是那位可以搶先體驗的幸運兒吧！圖擷自推特
手機版臉書介面「暗色模式（Dark Mode）」日前已開放公測，趕快打開手機確認你是不是那位可以搶先體驗的幸運兒吧！圖擷自推特

幸運兒是你嗎？臉書（FaceBook）桌面版升級更新推出新介面後，緊接著許多手機族也十分期待的手機版「暗色模式（Dark Mode）」終於開放公測了！以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗，趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧！

臉書自推出桌面版全新介面後，新版的「暗色模式」也跟著報到，臉書官方工程師在Twitter上正式公開臉書手機版暗夜色模式的影片，開放部分使用者搶先體驗。

臉書官方目前已開放部分使用者搶先體驗暗色模式，大家可以在臉書「設定和隱私」分頁中找到啟動按鈕，且除了可以選擇「開和關」之外，也可以選擇「隨著系統調整」，臉書就會自動隨白天和晚上更改頁面顏色，使用體驗更加分。

依據臉書官方工程師在Twitter上公開的影片，手機版臉書介面已由原先的白底藍字配色轉為黑底白字搭配，而聊天室則為灰色調，看來相當酷炫吸睛。

Facebook 臉書

延伸閱讀

不是藍色！iPhone 12「新寵顏色」曝光 網讚：美到想去換色

藍牙追蹤器AirTags傳曝光 皮革採iPhone 12保護套鞍棕色

換新衣！《維基百科》褪下10年舊介面 預計明年底完成升級

IG介面10年來大改版！ 新增15秒短影片、線上購物圖示

相關新聞

華為確認將榮耀業務出售！未來不再參與品牌經營管理

近期持續有傳聞指稱華為準備將榮耀品牌業務拆分出售，而此傳聞終於證實將由深圳市智慧城市科技發展集團，以及超過30家榮耀品牌產品代理經銷商合資投資的深圳市智信新信息技術有限公司聲明，表示已經與華為簽署收購榮耀品牌業務協議。

手機版臉書介面「暗色模式」開放公測 隨日夜調整色調超加分

幸運兒是你嗎？臉書（FaceBook）桌面版升級更新推出新介面後，緊接著許多手機族也十分期待的手機版「暗色模式（Dark Mode）」終於開放公測了！以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗，趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧！

加速人工智慧、巨量數據運算效率 NVIDIA讓DGX超級電腦導入大規模記憶體

在此次SC20超算活動中，NVIDIA針對大規模運算需求推出A100 80GB，其中搭載容量高達80GB的HBM2e高密度記憶體模組，並且對應每秒2TB記憶體傳輸頻寬，藉此讓人工智慧、巨量數據分析等應用能以更快效率完成。

網路公司若不遵守新規 將面臨在歐盟境內遭禁命運

歐盟內部市場專員Thierry Breton表示，歐盟委員會已經針對網路公司制定新監管規範草案，預計在12月2日與歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager共同宣布草案內容，其中明文規定若網路公司不遵守歐盟新規，其服務將會在歐盟境內被禁。

蘋果、Google與Intel加盟美國6G聯盟 預計制定未來發展策略

日前由Qualcomm、Facebook、Interdigital、微軟，以及美國三大電信業者宣布合組的6G聯盟 (Next G Alliance)，確定由蘋果、Google與Intel加入成為最新成員。

騰訊被整頓 「全民K歌」App傳播色​​情低俗歌曲

大陸全國「掃黃打非」辦公室部署廣東省「掃黃打非」部門，對騰訊所屬的「全民K歌」App傳播色情低俗歌曲、青少年模式形同虛設...

Uber傳計畫出售 其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務

2018年確定終止發展自動駕駛卡車項目後，Uber似乎也計畫出售旗下自動駕駛技術發展部門，同時已經有一家新創公司已經著手與Uber洽談收購事宜。

美國海外投資委員會將TikTok業務 拆分限期再延15天

雖然美國商務部證實在法院裁定結果未改變前，將不會下令禁止TikTok，但美國海外投資委員會 (CFIUS)則是聲明，要求將TikTok美國業務拆分出售時間從原本的11月12日往後延15天，亦即在11月27日以前，字節跳動必須將TikTok美國業務拆分轉讓給他人。

中華電信進駐「2020新北歡樂耶誕城」打造5G互動體驗

歷年來規模最盛大、並結合跨年活動的「2020新北歡樂耶誕城」熱鬧登場，中華電信於現場設攤展出精采5G應用服務，也規畫了適...

美國商務部證實：法院裁定結果未變前 不會下令禁止TikTok

先前藉由WeChat獲准可暫緩被禁的判例，讓TikTok獲得暫緩在美國被禁下載。而美國商務部在法院目前裁定結果下，決定暫緩對TikTok下達禁令，同時透露在未來法律裁決結果改變之前，將不會再對TikTok出手。

區塊鏈技術解決版權難題 資策會攜手音樂霸打造數位華語音樂管理平台

如同前年由文化部支持的文化娛樂產業投資公司KKFARM，透過旗下旗下區塊鏈創意產業協定「Muzeum」，讓音樂內容、圖像內容能以更有效率、安全方式對外授權使用，資策會科法所與網路唱片新創業者音樂霸 (Music Bravo)今日 (11/13)共同宣布打造數位華語音樂管理平台，同樣以區塊鍊技術實現數位音樂雲端共創、版權共享與發行目標。

十年傳統因疫情中斷！Google今年不製作年度熱門YouTube回顧了

Google稍早證實，在今年疫情影響之下，將暫時停止製作從2010年開始製作的歷年年度熱門YouTube回顧影片。

熱門新聞

iPhone 12 mini 開箱實測！小機身夜拍體驗卻大大有感升級

只要3千！HomePod Mini蘋果官網開放預購 但最快年底才能入手

要不要更新？macOS Big Sur 的災情與亮點 變得更像iOS了

Galaxy Note系列走入歷史？消息稱三星明年不會推出Galaxy Note 21

單卡就是一台超級電腦運算量！AMD推出CDNA架構設計的Instinct MI100加速卡

華為確認將榮耀業務出售！未來不再參與品牌經營管理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。