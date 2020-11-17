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華為確認將榮耀業務出售！未來不再參與品牌經營管理

聯合新聞網 / 楊又肇

近期持續有傳聞指稱華為準備將榮耀品牌業務拆分出售，而此傳聞終於證實將由深圳市智慧城市科技發展集團，以及超過30家榮耀品牌產品代理經銷商合資投資的深圳市智信新信息技術有限公司聲明，表示已經與華為簽署收購榮耀品牌業務協議。

而華為方面隨後也在官網公告此消息，同時表示基於美國禁令影響，認為將榮耀品牌業務出售，才能讓榮耀品牌續存經營，並且確保榮耀品牌業務代理經銷能不受影響。

不過，路透新聞先前指稱華為可能以人民幣1000億元價格，將榮耀品牌轉售給神州數碼，以及由深圳市政府牽頭的財團，另外也包含由TCL等企業組成聯盟的說法顯然有誤，包含神州數碼、TCL最終並未出現在接手企業名單內，但深圳市政府確實在此次收購扮演重要溝通角色。

將榮耀品牌業務出售後，華為將不再佔有任何股權，同時也不參與品牌經營管理與發展決策，意味榮耀品牌未來將全權由智信新信息技術有限公司持有。不過，深圳市民政府國有資產監督管理委員會目前成為智信新信息技術有限公司最大投資股東，未來榮耀品牌在市場營運是否會被美國政府再次認定與中國政府單位有關聯，暫時還無法確認。

榮耀是華為在2013年成立品牌，過去以來主要鎖定年輕用戶族群打造產品，並且在今年從華為體系正式成為獨立運作公司，但背後處理器等資源仍與華為共用。而榮耀品牌發展成功，也讓小米、OPPO等品牌相繼仿效，透過不同品牌佈局各個市場，例如小米打造的紅米 (後來改以Redmi名稱運作)，而vivo後續也成立iQOO，從OPPO體系拆分的realme目前也主攻年輕用戶族群。

而藉由榮耀品牌助力，華為旗下手機產品在去年的總累積出貨量成長至2.4億支，僅次三星成為全球第二大規模手機品牌。

在目前美國政府持續打壓情況下，市場認為榮耀若從華為體系徹底獨立，將能持續維持榮耀品牌在市場經營價值，同時也能透過獨立原物料供應管道維持運作，另外也能以榮耀品牌布局高階旗艦機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 榮耀

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