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蘋果、Google與Intel加盟美國6G聯盟 預計制定未來發展策略
日前由Qualcomm、Facebook、Interdigital、微軟，以及美國三大電信業者宣布合組的6G聯盟 (Next G Alliance)，確定由蘋果、Google與Intel加入成為最新成員。
目前6G聯盟成員包含Qualcomm、Facebook、Interdigital、微軟、AT&T、Verizon、T-Mobile，以及日前加入的Charter、Cisco、HP Enterprise、Keysight、LG、MITRE、VMware，另外包含加拿大電信業者Telus、Bell也均加入此聯盟，而三星、JMA、Ericsson等業者也是聯盟成員之一。
由於在5G網路技術發展中，雖然有不少技術專利源自既有4G LTE技術，但在正式認可的技術專利持有數量來看，包含三星、Nokia、LG、華為、中興在內業者其實佔有更大比重，因此市場普遍認為在5G網路技術競爭裡，美國實際上並未取得實際優勢，反而是由韓國、中國企業主導5G連網技術規範發展。
因此成立6G聯盟，主要是為了強化美國在未來無線網路技術發展主導地位，並且建立完整6G網路發展藍圖，以及制定6G網路使用規範與預算，進而加快技術標準化與商用。
而6G聯盟預計會在美國時間11月16日展開首屆成員會議，預計制定聯盟未來發展方向與主要佈局策略。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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