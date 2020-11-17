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網路公司若不遵守新規 將面臨在歐盟境內遭禁命運
歐盟內部市場專員Thierry Breton表示，歐盟委員會已經針對網路公司制定新監管規範草案，預計在12月2日與歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager共同宣布草案內容，其中明文規定若網路公司不遵守歐盟新規，其服務將會在歐盟境內被禁。
在相關規範裡，歐盟將要求具市場主導地位的網路公司必須與檢關機構、競爭對手分享數據，藉此讓市場能更公平競爭。
不過，這樣的規範自然也引起不少美國業者反彈，認為此項針對Google所制定法規，實際上並未能發揮抑止市場壟斷情況，反而造成市場發展更多限制。但也有部分看法認為。歐盟應該以更嚴厲措施限制Google等網路公司發展主導優勢，讓市場競爭更趨於公平。
目前新規範將針對在歐盟境內營運的網路服務設限，並且針對不遵守規定的網路公司做出懲處，但Thierry Breton強調這些嚴厲規範僅會用於特定情況下違反歐盟法令的網路公司，在一般情況並不影響網路公司營運。
而除了Google，目前遭歐盟盯上的業者還包含Facebook、蘋果等公司，認為這些公司違反市場公平競爭，在歐盟境內有壟斷市場情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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