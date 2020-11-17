加速人工智慧、巨量數據運算效率 NVIDIA讓DGX超級電腦導入大規模記憶體

在此次SC20超算活動中，NVIDIA針對大規模運算需求推出A100 80GB，其中搭載容量高達80GB的HBM2e高密度記憶體模組，並且對應每秒2TB記憶體傳輸頻寬，藉此讓人工智慧、巨量數據分析等應用能以更快效率完成。

依照說明，NVIDIA表示A100 80GB在Quantum Espresso模擬運算能提升2倍效率，藉由10TB Retail Benchmark量測約可對應2倍巨量數據分析效率提升，在DLRM Recommender人工智慧訓練也能增加3倍效率，而在RNN-T神經網路下的語句分析更可在多線程推論效率提升1.25倍，甚至也能推動1.25倍的電力使用效率。

另外，藉由本身可堆疊串接特性，NVIDIA也以A100 80GB為基礎，推出串接8組A100 80GB構成的DGX A100 640GB，並且將DGX A100 640GB納入DGX Superpod建置選項，例如目前在英國劍橋建置的Cambridge-1超級電腦，目前就導入DGX A100 640GB。

配合DGX Superpod建置需求，NVIDIA也針對採用1500組GPU規模的資料中心打造NDR 400G MellanoxInfiniBand網路卡，讓網路連接成本降低1.2倍，同時也能減少1.2倍電力輸出

針對一般公司、高解析影音內容等創作需求打造DGX Station A100

而針對一般公司運算，或是對應高解析影音內容創作等需求，NVIDIA此次也宣布推出搭載4組A100 80GB的DGX Station A100，標榜能以更彈性方式佈署等同資料中心運算效能，同時也能透過總計達320GB HBM2e記憶體對應大規模運算量。

不過，相較過往採用Intel Xeon系列處理器設計，NVIDIA此次則是在DGX Station A100導入AMD EPYC系列處理器規格，藉由64核心、最高512GB記憶體，搭配PCIe 4.0連接埠更高傳輸頻寬，儲存容量則以1.92TB NVMe M.2 SSD構成，最高可擴充至7.68TB。

藉由第三代NVLink技術，NVIDIA表示將能以每秒200GB傳輸頻寬對應GPU之間資料交換，相比透過PCIe 4.0連接埠可對應3倍以上傳輸效率。同時，NVIDIA也表示在DGX Station A100採用全新無須維護的冷卻系統設計，確保DGX Station A100效能穩定發揮。

至於連接部分，DGX Station A100分別對應2組10GbE (RJ45)網路連接埠與1組支援遠端操作的1GbE網路連接埠，並且支援4組Mini DisplayPort輸出。

未來也可能在DGX Station導入Arm架構，或是更多處理器設計

另外，雖然此次在DGX Station A100導入AMD EPYC系列處理器規格，NVIDIA強調並不會改變原本與Intel合作模式，不過也強調本身GPU能與眾多架構設計的處理器搭配應用，除了x86架構，自然也包含Arm架構設計處理器，甚至也能對應IBM Power系列處理器使用。

未來是否會考慮推出基於Arm架構設計的DGX Station系統，或是更多DGX應用產品，NVIDIA並未有具體回應。而針對此次讓SXM封裝設計的A100搭載HBM2e記憶體容量增加至80GB，是否意味未來推出PCIe連接埠產品也會有相同設計，NVIDIA同樣也未有具體回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》