Uber傳計畫出售 其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務

2018年確定終止發展自動駕駛卡車項目後，Uber似乎也計畫出售旗下自動駕駛技術發展部門，同時已經有一家新創公司已經著手與Uber洽談收購事宜。

依照Techcrunch報導指稱，自動駕駛技術新創公司Aurora Innovation從今年10月開始便與Uber進行收購洽談，但目前尚未有進一步結果，同時洽談結果也可能無法達成共識。

Uber方面則尚未對此作任何回應，而Aurora Innovation方面也拒絕對此說明。

不過，若Uber順利將旗下自動駕駛技術發展部門轉售給Aurora Innovation，將能順利擺脫自動駕駛部門長期以來的龐大成本支出虧損，而Aurora Innovation不僅能順利接受Uber先前投入發展的自動駕駛研發資源，同時也能讓本身員工人數成長3倍。

在此之前，Uber自動駕駛技術發展部門分別獲得Toyota、DENSO，以及Softbank總計達10億美元投資，同時也讓自動駕駛技術發展部門業務市值達72.5億美元，但由於長年以來的研發成本支出所造成虧損，使得Uber目前考慮將此資產移轉給願意接手對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》