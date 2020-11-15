快訊

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國海外投資委員會將TikTok業務 拆分限期再延15天

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然美國商務部證實在法院裁定結果未改變前，將不會下令禁止TikTok，但美國海外投資委員會 (CFIUS)則是聲明，要求將TikTok美國業務拆分出售時間從原本的11月12日往後延15天，亦即在11月27日以前，字節跳動必須將TikTok美國業務拆分轉讓給他人。

雖然近期因為美國總統大選而讓TikTok議題關注比重減少許多，甚至在原本美國總統川普要求期限11月12日過後，美國政府也未對TikTok去向作任何表態，甚至更由TikTok直接去函詢問先前提出與甲骨文、Walmart合作的提議下文。

而美國海外投資委員會在稍早對外聲明，表示將使原定要求TikTok美國業務拆分出售時間，往後順延15天，也就是TikTok美國業務需要在11月27日以前完成拆分轉讓。美國海外投資委員會解釋，主要希望能讓字節跳動、甲骨文等能有更多時間處理相關事宜，同時也能讓美國海外投資委員會有更多時間，讓執行結果更符合先前川普下達行政命令要求事項。

就先前美國商務部已經確認在法院裁定結果改變之前，將不會下令在美國境內禁用TikTok服務，意味目前只要TikTok從字節跳動體系拆分，並且轉由美國境內業者持有，即可繼續在美國境內營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 甲骨文 川普

延伸閱讀

川普修改400移民政策 拜登上任後怎翻轉

瀟灑下台？川普稱會做「正確的事」推文仍不放棄抗爭

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 遭法官斥責

共和黨挺川普立場分歧 盤算參院多數

相關新聞

Uber傳計畫出售 其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務

2018年確定終止發展自動駕駛卡車項目後，Uber似乎也計畫出售旗下自動駕駛技術發展部門，同時已經有一家新創公司已經著手與Uber洽談收購事宜。

美國海外投資委員會將TikTok業務 拆分限期再延15天

雖然美國商務部證實在法院裁定結果未改變前，將不會下令禁止TikTok，但美國海外投資委員會 (CFIUS)則是聲明，要求將TikTok美國業務拆分出售時間從原本的11月12日往後延15天，亦即在11月27日以前，字節跳動必須將TikTok美國業務拆分轉讓給他人。

中華電信進駐「2020新北歡樂耶誕城」打造5G互動體驗

歷年來規模最盛大、並結合跨年活動的「2020新北歡樂耶誕城」熱鬧登場，中華電信於現場設攤展出精采5G應用服務，也規畫了適...

美國商務部證實：法院裁定結果未變前 不會下令禁止TikTok

先前藉由WeChat獲准可暫緩被禁的判例，讓TikTok獲得暫緩在美國被禁下載。而美國商務部在法院目前裁定結果下，決定暫緩對TikTok下達禁令，同時透露在未來法律裁決結果改變之前，將不會再對TikTok出手。

區塊鏈技術解決版權難題 資策會攜手音樂霸打造數位華語音樂管理平台

如同前年由文化部支持的文化娛樂產業投資公司KKFARM，透過旗下旗下區塊鏈創意產業協定「Muzeum」，讓音樂內容、圖像內容能以更有效率、安全方式對外授權使用，資策會科法所與網路唱片新創業者音樂霸 (Music Bravo)今日 (11/13)共同宣布打造數位華語音樂管理平台，同樣以區塊鍊技術實現數位音樂雲端共創、版權共享與發行目標。

十年傳統因疫情中斷！Google今年不製作年度熱門YouTube回顧了

Google稍早證實，在今年疫情影響之下，將暫時停止製作從2010年開始製作的歷年年度熱門YouTube回顧影片。

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

知名美食外送平台Foodpanda在中午用餐時段傳出系統當機，有民眾到臉書社團po文提醒，若有使用熊貓外送的客人最好先找其他東西填飽肚子，因為不知道系統何時才會恢復正常。

Facebook研究科學家 利用AI讓平面照片變成清晰3D立體模型

由在Facebook Reality Labs擔任研究科學家的齋藤俊輔與南加州大學合作研究的PIFuHD項目，透過輸入解析度達1024 x 1024的高解析圖像，即可藉由人工智慧識別生成一組能以隨意角度檢視的3D立體模型，搭配其他軟體工具的話，幾乎可讓3D建模效率大幅提升。

印度競爭委員會將向Google Play Store展開市場壟斷調查

印度競爭委員會 (Competition Commission of India,CCI)表示，將針對印度境內的Google Play Store業務展開反壟斷調查。

傳現代集團將從Softbank手中收購仿生機器人公司Boston Dynamics

除了宣布與NVIDIA合作，讓旗下Hyundai、Kia、Genesis品牌未來車款全面搭載NVIDIA DRIVE車用資訊娛樂系統與人工智慧平台，現代集團近期更傳出與Softbank洽談收購仿生機器人公司Boston Dynamics事宜。

Spotify收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone

Spotify在今年5月宣布與知名主持人Joe Rogan合作，稍早更宣布收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone，藉此擴展Podcast內容業務發展。

多名華為高層將進入榮耀 陸媒：避美制裁又有利合作

華為傳出將出售旗下品牌「榮耀」。陸媒報導，多位華為現任高層已經內定進入榮耀的管理階層。分析認為，分拆業務可以規避美方的制...

熱門新聞

中華電信進駐「2020新北歡樂耶誕城」打造5G互動體驗

蘋果M1處理器碾壓Intel Core i9-10910處理器？ 或許不該只看帳面數據

Uber傳計畫出售 其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務

小米也推手機加購保固服務MiCare 提供2年最多螢幕碎裂免費維修、舊換新補貼

美國海外投資委員會將TikTok業務 拆分限期再延15天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。