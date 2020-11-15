美國海外投資委員會將TikTok業務 拆分限期再延15天

雖然美國商務部證實在法院裁定結果未改變前，將不會下令禁止TikTok，但美國海外投資委員會 (CFIUS)則是聲明，要求將TikTok美國業務拆分出售時間從原本的11月12日往後延15天，亦即在11月27日以前，字節跳動必須將TikTok美國業務拆分轉讓給他人。

雖然近期因為美國總統大選而讓TikTok議題關注比重減少許多，甚至在原本美國總統川普要求期限11月12日過後，美國政府也未對TikTok去向作任何表態，甚至更由TikTok直接去函詢問先前提出與甲骨文、Walmart合作的提議下文。

而美國海外投資委員會在稍早對外聲明，表示將使原定要求TikTok美國業務拆分出售時間，往後順延15天，也就是TikTok美國業務需要在11月27日以前完成拆分轉讓。美國海外投資委員會解釋，主要希望能讓字節跳動、甲骨文等能有更多時間處理相關事宜，同時也能讓美國海外投資委員會有更多時間，讓執行結果更符合先前川普下達行政命令要求事項。

就先前美國商務部已經確認在法院裁定結果改變之前，將不會下令在美國境內禁用TikTok服務，意味目前只要TikTok從字節跳動體系拆分，並且轉由美國境內業者持有，即可繼續在美國境內營運。

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