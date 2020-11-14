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美國商務部證實：法院裁定結果未變前 不會下令禁止TikTok

聯合新聞網 / 楊又肇

先前藉由WeChat獲准可暫緩被禁的判例，讓TikTok獲得暫緩在美國被禁下載。而美國商務部在法院目前裁定結果下，決定暫緩對TikTok下達禁令，同時透露在未來法律裁決結果改變之前，將不會再對TikTok出手。

至於TikTok日前提出與甲骨文合作，同時也計畫與Walmart電商資源串接，藉此說服美國政府同意在美國境內繼續營運的作法，目前似乎也因為美國總統大選結束而被遺忘。

不過，從目前美國商務部回應說法，顯然接下來在法院沒有進一步改變既有裁決結果情況下，美國商務部應該是不會再對TikTok下達禁令。而如果沒意外的話，WeChat應該也能順利繼續在美國境內使用。

在美國白宮即將易主之下，川普在接下來的任期內是否還會繼續對TikTok、WeChat等中國服務內容出手，其實還無法確定，但至少目前看起來應該有更大機會留存。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 電商 白宮 美國商務部

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