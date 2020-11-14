區塊鏈技術解決版權難題 資策會攜手音樂霸打造數位華語音樂管理平台

如同前年由文化部支持的文化娛樂產業投資公司KKFARM，透過旗下旗下區塊鏈創意產業協定「Muzeum」，讓音樂內容、圖像內容能以更有效率、安全方式對外授權使用，資策會科法所與網路唱片新創業者音樂霸 (Music Bravo)今日 (11/13)共同宣布打造數位華語音樂管理平台，同樣以區塊鍊技術實現數位音樂雲端共創、版權共享與發行目標。

此項合作基於推廣經濟部技術處科技專案-區塊鏈版權管理模組相關成果，並且在去年以校園試驗確認可協助創作者保障其內容創作權益，此次資策會科法所與音樂霸費時5年打造的數位音樂內容管理平台合作，透過導入區塊鍊技術、導入版權認證機制，藉此解決內容盜版、抄襲，以及諸如內容授權使用與版權分潤等問題。

由於目前聆聽音樂的管道越來越多元，同時藉由網路傳播也讓音樂使用模式更加多元化，但也讓衍生更多問題，例如內容授權使用模式、營收分潤，以及盜版舉證等，因此資策會科法所與音樂霸合作的數位華語音樂管理平台，便是藉由區塊鏈技術去中心化、公開透明、無法竄改等特性，讓音樂相關內容版權聲明、使用模式紀錄變得更加容易，同時也讓內容被使用情況更容易追蹤。

在此數位音樂管理平台中，創作者可以在作品完成創作後，透過音樂霸存證系統以區塊鏈方式完成認證，並且能透過版權使用合約數位化，藉此加快內容授權使用效率，而藉由準確內容使用追蹤計算版權內容分潤比例，甚至也能以自動化形式管理授權合約。

此外，將更多數據數位化管理，也更有助於創作者確認作品如何被使用，並且透過詳細技術分析內容活躍使用情況，讓創作者更容易透過數據挖掘更多內容使用需求，藉此擴展全新營收發展機會。

若依照先前KKFARM說明，在傳統內容授權使用流程中，從開始聯繫、溝通，直到雙方完成簽約，並且正式取得授權內容、實際應用，大致上會需要2-3個月起跳時間，同時中間還包含可能相對複雜的授權使用分潤模式，包含創作者、代理授權業者在內則至少要等待3-6個月以上時間才能取得實際獲利分潤。

因此，KKFARM希望藉由去中心化的區塊鏈技術加快內容授權流程，同時藉由數位加密使內容授權變得更加安全，而資策會科法所與音樂霸的合作，其實也是希望能進一步加快數位音樂內容授權使用流程，並且確保創作者本身內容版權權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》