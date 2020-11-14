聽新聞
test
0:00 / 0:00
十年傳統因疫情中斷！Google今年不製作年度熱門YouTube回顧了
Google稍早證實，在今年疫情影響之下，將暫時停止製作從2010年開始製作的歷年年度熱門YouTube回顧影片。
而今年決定暫停製作年度熱門YouTube回顧影片，並非疫情影響製作進度，主要基於今年因為疫情產生不少影響，因此Google認為在整體感受上不太適合製作回顧影片，因此決定暫停今年度的影片製作。
不過，Google依然感謝眾多YouTube創作者貢獻許多值得觀看內容，並且讓今年相對令人心情低迷的情況下增加不少歡樂。
Google從2010年開始，每年都會透過製作影片回顧今年以來熱門點閱話題內容，今年則是因為疫情影響選擇暫停，使得此項傳統暫時被中斷，預期等待明年疫情有更進一步好轉時，將會恢復製作年度熱門YouTube回顧影片內容。
至於在年度熱門YouTube回顧影片確定暫停製作後，Google是否也會連帶暫停製作年度搜尋回顧，目前暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言