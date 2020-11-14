十年傳統因疫情中斷！Google今年不製作年度熱門YouTube回顧了

Google稍早證實，在今年疫情影響之下，將暫時停止製作從2010年開始製作的歷年年度熱門YouTube回顧影片。

而今年決定暫停製作年度熱門YouTube回顧影片，並非疫情影響製作進度，主要基於今年因為疫情產生不少影響，因此Google認為在整體感受上不太適合製作回顧影片，因此決定暫停今年度的影片製作。

不過，Google依然感謝眾多YouTube創作者貢獻許多值得觀看內容，並且讓今年相對令人心情低迷的情況下增加不少歡樂。

Google從2010年開始，每年都會透過製作影片回顧今年以來熱門點閱話題內容，今年則是因為疫情影響選擇暫停，使得此項傳統暫時被中斷，預期等待明年疫情有更進一步好轉時，將會恢復製作年度熱門YouTube回顧影片內容。

至於在年度熱門YouTube回顧影片確定暫停製作後，Google是否也會連帶暫停製作年度搜尋回顧，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》