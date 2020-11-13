Spotify收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone

Spotify在今年5月宣布與知名主持人Joe Rogan合作，稍早更宣布收購Podcast出版與廣告服務平台Megaphone，藉此擴展Podcast內容業務發展。

前身為Panoply Media的Megaphone是在2015年創立，原本是以Podcast技術研發、內容產製發展為主，從2018年以後則轉型投入Podcast內容代管平台服務，並且提供廣告業務合作。此次由Spotify出資收購，並未透露具體收購金額，但相關消息指稱此筆交易金額達2.35億美元。

除了持續佈局串流音樂內容市場，Spotify近年也開始銜接Podcast內容，藉此擴大本身業務發展範圍。此次宣布收購Megaphone自然也是為了強化Podcast業務發展能力，並且進一步增加內容營收機會。

在此之前，Spotify也陸續收購Podcast製作及出版技術業者Anchor，以及Gimlet Media與Parcast兩家Podcast網路業者，另外也收購Podcast內容製作業者The Ringer。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》