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傳現代集團將從Softbank手中收購仿生機器人公司Boston Dynamics

聯合新聞網 / 楊又肇

除了宣布與NVIDIA合作，讓旗下Hyundai、Kia、Genesis品牌未來車款全面搭載NVIDIA DRIVE車用資訊娛樂系統與人工智慧平台，現代集團近期更傳出與Softbank洽談收購仿生機器人公司Boston Dynamics事宜。

依照彭博新聞指稱，現代集團近期政著手與Softbank洽談，預期將以10億美元價格收購Softbank旗下仿生機器人公司Boston Dynamics。不過，此項說法並未獲得Softbank或Boston Dynamics證實。

Boston Dynamics是以製作仿生機器人聞名，不僅模擬人類雙腳行走時自動平衡，甚至讓機器人可做出跑酷、後空翻等驚人動作，其製作的四足機器人也能有相同動作表現，並且能配合影像識別等應用，藉此作為環境檢視、巡邏等應用。

最早時候，Boston Dynamics是從麻省理工學院獨立，並且在2013年由Google收購，2017則由Softbank從Google母公司Alphabet手中收購，但相關金額並未對外公開。

此次由現代集團出資收購，雖然與其專注於汽車工業應用發展模式沒有直接關聯，但實際上在Boston Dynamics持有自動化技術，以及仿生機器技術，不僅能應用在現代集團旗下汽車品牌產品，同時也有助於推動現代集團的機器人業務發展。

至於將Boston Dynamics轉售給現代集團，對於目前規劃出售手上資產，藉此換取現金彌補過去幾年投資形成虧損的Softbank，想必也能帶來不少利處。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Softbank 機器人

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