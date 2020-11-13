印度競爭委員會將向Google Play Store展開市場壟斷調查

印度競爭委員會 (Competition Commission of India,CCI)表示，將針對印度境內的Google Play Store業務展開反壟斷調查。

由於印度競爭委員會認為，Google推行的Android作業系統應用裝置，以及Google Play Store業務在印度市場具有主導優勢，造成影響其他市場對手競爭公平性，不僅讓市場對手難以公平競爭，同時也讓Google在市場有獨占情況。

依照數據顯示，Android作業系統在印度手機市場擁有高達95%市佔，因此也讓Google服務能有相當高的觸及使用率，同時也讓Google服務有近乎絕對的發展優勢，因此印度競爭委員會認定Google在印度市場有壟斷市場情況，甚至也憑藉市佔優勢持續加強旗下服務使用率，甚至藉由Google Play Store分潤制度獲取高額獲利。

此項調查預計會在60天內完成調查，並且提擬相關報告。

不過，Google方面自然對印度競爭委員會的指控提出反駁，強調本身在印度市場並未獲得主導優勢，同時也強調Android作業系統採開源使用特性，同時開發者也能自由選擇透過不同軟體市集推廣其App內容，甚至強調印度境內有更多第三方軟體市集服務加入競爭，使用者並非僅能透過Google Play Store取得App資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》