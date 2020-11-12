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新款Mac目前不支援更大記憶體、外接顯示卡 但將改變傳統PC生態

聯合新聞網 / 楊又肇

此次應用在新款MacBook Air、Mac Mini，以及13.3吋MacBook Pro的M1處理器，依照蘋果介紹表示能以更低電力實現與Intel同級處理器相同執行效能，同時也能藉由NPU設計發揮更高人工智慧運算效果，另外也加入支援Wi-Fi 6無線網路連接功能，以及整合Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠。

從蘋果官網公布資料顯示，換上M1處理器的新款MacBook Air搭配充電器依然採用30W規格，而新款13.3吋MacBook Pro也維持採用61W充電器，新款Mac Mini無論是搭載M1處理器，或是Intel處理器規格版本，最高運作功率都是150W，意味新款Mac機種並不會因為換上M1處理器採用功率較低的供電設計。

不過，部分規格還是會有些差異，例如在採用M1處理器的新款Mac Mini、13.3吋MacBook Pro最多僅支援2組Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠，但採用Intel處理器版本則可對應4組。而在記憶體規格部分，搭載M1處理器的新款Mac Mini、13.3吋MacBook Pro最多僅支援16GB記憶體，採用Intel處理器版本則可支援32GB容量規格，甚至Mac Mini更可選擇使用64GB記憶體容量。

記憶體容量上限、無法使用外接顯示卡與Arm架構設計有關

會有這樣的差異，自然與採用ARM架構設計的M1處理器支援指令集與記憶體定址模式有關，同時因為M1處理器目前僅支援單一4K顯示輸出，因此當新款MacBook Air與13.3吋MacBook Pro搭載螢幕，以及Mac Mini內建HDMI輸出佔用輸出資源後，自然就無法支援第二組螢幕輸出，因此也就無法支援外接顯示卡使用模式，所以蘋果也在採用M1處理器的新款Mac機種支援配件中，把外接顯示卡產品移除。

若以Arm指令集設計來看，如果蘋果未來準備讓新款Mac可對應更大記憶體容量資源，或許會在Arm架構處理器內加入自有指令集設計，讓後續推出同樣採用Arm架構設計的Mac機種能以更大記憶體容量對應更複雜資料運算需求。

未來會有更多Apple Silicon處理器問世

蘋果預計透過兩年時間讓Mac機種逐漸過渡至Arm架構設計，同時從處理器規劃來看，將會有更多不同規格的Apple Silicon處理器問世，亦即M1只是第一款針對輕量運算需求打造的處理器產品，或許明年將會在新款iMac、16吋MacBook Pro，或是新款Mac Pro採用新款處理器設計，並且對應更高效能，以及更大記憶體容量配置。

而從iPhone開始導入自製處理器設計，到今年正式讓Mac機種也採用以Arm架構打造的自製處理器，不僅代表蘋果在產品設計能有更高自主能力，同時也意味能有更高軟硬體整合效益，更能將iOS、macOS等作業系統平台生態完整串接，對於開發者將能有更大發揮空間，並且能讓使用者獲得更無縫使用體驗。

預期帶動Arm架構設計的Windows PC市場再次成長

雖然過去微軟也曾試圖藉由Arm架構打造更低耗電的Windows PC設計，同時也期望串接行動運算使用體驗，卻因為當時技術仍不成熟，同時本身也不具備處理器設計能力，僅能仰賴與Qualcomm等處理器業者合作，最終是以失敗收尾，即便近年再次藉由Qualcomm新處理器設計重新挑戰市場，但在軟硬體整合設計似乎仍不像蘋果有完整規劃與準備。

但既然由蘋果再次敲響Arm架構PC裝置發展應用響鐘，或許接下來將能看見更多搭載Arm架構的Windows PC陸續問世，同時也預期會有更多應用軟體、服務推出，並且藉由常時連網、更長待機使用時間與使用模式改變過往PC體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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