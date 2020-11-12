以Xe-LP架構打造的Intel Server GPU 對應高密度雲端遊戲及遊戲串流應用需求

在SC2020正式展開前，Intel宣布將於12月推出oneAPI開發工具包完成版 (gold release of Intel oneAPI Toolkits)，同時也宣布推出基於Xe-LP架構設計的Intel Server GPU，將對應高密度存取、低延遲運作的Android雲端遊戲與媒體串流應用打造。

依照Intel說明，在現今連網裝置與資料量持續以爆炸形式成長，運算模式已經從過往單一處理器，逐漸移轉至CPU、GPU、FPGA，以及其他加速元件構成的混合運算架構，並且將這些混合運算架構統稱為「XPU」。

而此次以Xe-LP架構打造的Intel Server GPU，更是Intel在「XPU」應用的延伸設計，並且藉由oneAPI開發工具降低軟體開發門檻，進而加快硬體運算效率，同時也透過oneAPI開放架構，擴大應用服務相容效益，更可讓開發者持續以相同且熟悉設計語言打造應用服務內容。

隨著oneAPI開發工具包完成版將在12月正式推出，並且開放PC端或Intel DevCloud免費使用，未來也將提供商業應用版本，並且讓開發者能藉由Intel DevCloud以多種Intel處理器運算架構環境測試程式碼，或是工作負載，其中更包含今年加入的Xe顯示元件，以及近期推出的Xe Max顯示元件，特定開發者更可存取Xe-HP顯示架構。

至於針對資料中心應用需求打造的Intel Server GPU是以Xe-LP架構設計，主要針對雲端遊戲與串流影音服務應用打造，結合Xeon Scalable可擴展處理器、開放原始碼與授權軟體，將能以更低成本建制對應Android雲端遊戲，或是即時OTT (Over-The-Top)串流影音的高密度媒體轉碼應用需求。

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