快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以Xe-LP架構打造的Intel Server GPU 對應高密度雲端遊戲及遊戲串流應用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

在SC2020正式展開前，Intel宣布將於12月推出oneAPI開發工具包完成版 (gold release of Intel oneAPI Toolkits)，同時也宣布推出基於Xe-LP架構設計的Intel Server GPU，將對應高密度存取、低延遲運作的Android雲端遊戲與媒體串流應用打造。

依照Intel說明，在現今連網裝置與資料量持續以爆炸形式成長，運算模式已經從過往單一處理器，逐漸移轉至CPU、GPU、FPGA，以及其他加速元件構成的混合運算架構，並且將這些混合運算架構統稱為「XPU」。

而此次以Xe-LP架構打造的Intel Server GPU，更是Intel在「XPU」應用的延伸設計，並且藉由oneAPI開發工具降低軟體開發門檻，進而加快硬體運算效率，同時也透過oneAPI開放架構，擴大應用服務相容效益，更可讓開發者持續以相同且熟悉設計語言打造應用服務內容。

隨著oneAPI開發工具包完成版將在12月正式推出，並且開放PC端或Intel DevCloud免費使用，未來也將提供商業應用版本，並且讓開發者能藉由Intel DevCloud以多種Intel處理器運算架構環境測試程式碼，或是工作負載，其中更包含今年加入的Xe顯示元件，以及近期推出的Xe Max顯示元件，特定開發者更可存取Xe-HP顯示架構。

至於針對資料中心應用需求打造的Intel Server GPU是以Xe-LP架構設計，主要針對雲端遊戲與串流影音服務應用打造，結合Xeon Scalable可擴展處理器、開放原始碼與授權軟體，將能以更低成本建制對應Android雲端遊戲，或是即時OTT (Over-The-Top)串流影音的高密度媒體轉碼應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雲端 串流遊戲

延伸閱讀

網路新聞與數位內容 印度劃歸資訊廣播部監管

導入APU設計 聯發科公布新款Chromebook處理器MT8192C、MT8195C細節

新款MacBook問市 台積電、廣達、新日興、瑞儀受惠

首款用於Mac的Apple Silicon「M1處理器」 每瓦效能更勝intel

相關新聞

以Xe-LP架構打造的Intel Server GPU 對應高密度雲端遊戲及遊戲串流應用需求

在SC2020正式展開前，Intel宣布將於12月推出oneAPI開發工具包完成版 (gold release of Intel oneAPI Toolkits)，同時也宣布推出基於Xe-LP架構設計的Intel Server GPU，將對應高密度存取、低延遲運作的Android雲端遊戲與媒體串流應用打造。

新款Mac目前不支援更大記憶體、外接顯示卡 但將改變傳統PC生態

此次應用在新款MacBook Air、Mac Mini，以及13.3吋MacBook Pro的M1處理器，依照蘋果介紹表示能以更低電力實現與Intel同級處理器相同執行效能，同時也能藉由NPU設計發揮更高人工智慧運算效果，另外也加入支援Wi-Fi 6無線網路連接功能，以及整合Thunderbolt 4與USB 4.0連接埠。

聯發科預告將推出以6nm製程打造、採Arm Cortex-A78 CPU設計的高階處理器

在公布近期財報後的說明活動裡，聯發科預告將推出以台積電6nm製程技術打造，採用Arm Cortex-A78 CPU設計，並且將運作時脈提高至3.0GHz的高階旗艦處理器產品。

市場推測 華為可能將榮耀拆分轉售給手機分銷業者

先前市場傳出華為可能採取拆分榮耀品牌方式，藉此擺脫美國禁令限制，但目前華為方面並未證實此類傳聞，不過相關消息再次指稱華為有可能將榮耀品牌業務轉售給深圳星盟信息技術合夥企業。

3款M1晶片新Mac效能再升級 原用戶13日可更新Big Sur

蘋果發表全新專為Mac所設計M1晶片的同時，也同步亮相全新搭載M1晶片的MacBook Air、13吋MacBook P...

蘋果發表會 只聞樓梯響的新品一覽

蘋果10日舉行線上新品發表會，炫耀自主研發處理器M1，但對先前盛傳許多可能現身的其他產品，未提隻字片語。

蘋果全新M1晶片登場 強大效能整合於一身

在今年6月WWDC發表會上，蘋果宣布Mac系列將從2005年以來一直使用的Intel處理器，逐步轉換為自家開發的Appl...

蘋果新品發表會 五大重點一次看

蘋果公司10日舉行線上新品發表會，更以「One More Thing」這句已故創辦人賈伯斯的經典台詞為這場活動命名，發表...

蘋果特別活動 發表搭載自研M1晶片Mac系列筆電

蘋果公司（Apple）今天舉辦線上特別活動，發表搭載自家設計處理器M1的Mac系列電腦，包括MacBook Air、Ma...

友達、仁寶、緯創領軍成立GOLF學用接軌聯盟 擴大推動科技人才適用發展

由友達光電、仁寶電腦、緯創資通領軍成立，並且在今年10月正式申請立案成為社團法人的GOLF (Gap of Learning & Field)學用接軌聯盟，至今已經吸引近百個學校、企業加入，在今日 (11/10)活動更宣布以產學結合形式，透過多項培訓課程及實習資源，在過去兩年多以來已由聯盟企業錄用近9百名實習生，藉此達成人才接軌目標。

看片看到飽！KKTV一年888、friDay買半年用一年 9家OTT平台雙11優惠一次看

雙11購物節即將到來，電商網站紛紛推出優惠搶客，近年來很盛行的OTT線上影音串流平台也祭出比平常更便宜的價錢擴增會員數。以下整理各家OTT的雙11優惠方案，供讀者參考。

JR東日本與Panasonic合作 讓車站人員快速協助撿取遺落鐵軌間的真無線耳機

為了解決車站月台上經常發生乘客的無線耳機掉落至鐵軌間的情況，JR東日本除了持續呼籲乘客避免耳機掉落情況，同時也與Panasonic合作特殊手持吸塵器，透過吸取方式回收乘客意外掉落的耳機等配件。

熱門新聞

也是養、套、殺！Google相簿將取消免費無上限空間

YouTube驚傳大當機！手機、電腦都無法正常播放

iPhone 12全系列維修價目出爐 小心別「奶油手」了

聯發科揭曉天璣700處理器 顯然是天璣720的強化版本

3款M1晶片新Mac效能再升級 原用戶13日可更新Big Sur

台灣之星「雙11一日限定資費」太搶手！宣布加碼1萬門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。