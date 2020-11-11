蘋果全新M1晶片登場 強大效能整合於一身

在今年6月WWDC發表會上，蘋果宣布Mac系列將從2005年以來一直使用的Intel處理器，逐步轉換為自家開發的Apple晶片，在稍早舉辦的秋季第3場發表會中，也正式介紹了蘋果首款專為Mac設計的晶片「M1」亮相！

M1為系統單晶片（SoC），也就是將過往依賴多個晶片來處理CPU、I/O、安全等眾多功能的設計，統統整合在單一晶片上，更具備統一記憶體架構，可大幅提升效能與效率表現。M1也是第一個使用先進5奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，滿載160億個電晶體，是蘋果迄今裝載在晶片上最多的。在低功耗晶片中，M1配備全球最快速的CPU核心、全球最強的每瓦CPU效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理，以及帶來強大機器學習效能的Apple神經網路引擎。簡單來說，這次M1的設計邏輯更趨近於設計手機晶片的概念。

M1晶片讓使用者可以更快速流暢地進行複雜的運算分析、多工處理、影音串流等功能，耗電量卻大幅降低，且最新macOS Big Sur作業系統也全面重新設計，以便能充分運用M1的各種強勁功能。