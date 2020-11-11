市場推測 華為可能將榮耀拆分轉售給手機分銷業者

先前市場傳出華為可能採取拆分榮耀品牌方式，藉此擺脫美國禁令限制，但目前華為方面並未證實此類傳聞，不過相關消息再次指稱華為有可能將榮耀品牌業務轉售給深圳星盟信息技術合夥企業。

依照數據顯示，星盟信息技術合夥企業分別由北京松聯科技有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、中國郵電器材集團有限公司，共青城酷桂投資合夥企業、天音通信有限公司、深圳鯤鵬展翼股權投資管理有限公司構成，除了鲲鹏展翼股权投资管理有限公司，其餘股東均為手機產品經銷商、代理商身份，其中共青城酷桂投資合夥企業更由深圳愛施德股份有限公司完全持有，本身也是手機產品分銷業者。

除此之外，路透新聞也指稱華為有可能以人民幣1000億元價格，將榮耀品牌轉售給神州數碼，以及由深圳政府牽頭的財團，另外也包含由TCL等企業組成聯盟。

不過，華為與榮耀均未對此類傳聞作回應。

榮耀是華為在2013年成立品牌，過去以來主要鎖定年輕用戶族群打造產品，並且在今年從華為體系正式成為獨立運作公司，但背後處理器等資源仍與華為共用。而榮耀品牌發展成功，也讓小米、OPPO等品牌相繼仿效，透過不同品牌佈局各個市場，例如小米打造的紅米 (後來改以Redmi名稱運作)，而vivo後續也成立iQOO，從OPPO體系拆分的realme目前也主攻年輕用戶族群。

而藉由榮耀品牌助力，華為旗下手機產品在去年的總累積出貨量成長至2.4億支，僅次三星成為全球第二大規模手機品牌。

在目前美國政府持續打壓情況下，市場認為榮耀若從華為體系徹底獨立，將能持續維持榮耀品牌在市場經營價值，同時也能透過獨立原物料供應管道維持運作，另外也能以榮耀品牌布局高階旗艦機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》