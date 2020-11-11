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聯發科預告將推出以6nm製程打造、採Arm Cortex-A78 CPU設計的高階處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在公布近期財報後的說明活動裡，聯發科預告將推出以台積電6nm製程技術打造，採用Arm Cortex-A78 CPU設計，並且將運作時脈提高至3.0GHz的高階旗艦處理器產品。

不過，聯發科並未透露此款高階旗艦處理器產品具體細節，但預期仍歸屬於天璣系列處理器產品。

聯發科同時預期今年天璣系列處理器累積出貨量將超過4500萬組，並且確認今年應用聯發科旗下5G連網技術產品已經覆蓋北美、歐洲、中東、中國、東南亞、澳洲等地區，預計明年將會繼續增加南美洲、非洲、東歐、印度與日韓地區。

對於今年在全球地區將有120家電信業者投入5G網路服務商轉，並且估計會有超過2億支5G連網手機產品出貨，聯發科預期明年將會有超過200家電信業者投入5G網路服務商轉，同時也會有超過5億支的5G連網出貨表現。

而聯發科預期會在5G網路應用有更全面發展投入，除了現有6GHz以下頻段連接技術應用，同時也會持續加入毫米波 (mmWave)連接技術佈局，並且廣泛應用在個人電腦數據連接、車載系統、工業物聯網等需求。

同時，聯發科也強調本身具備高度硬體設計與軟體整合應用能力，同時也與台積電維持深度合作關係，標榜能藉由完整產品生態與一站式生產模式，讓處理器應用產品能更快進入市場銷售，並且能大幅將降低研發生產成本。

依照聯發科說明，以營收規模來看的話，目前已經成為全球第四大IC設計公司，同時目標讓今年營收可超過100億美元門檻。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 聯發科 處理器

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