蘋果將發表搭載自研晶片Mac 擺脫對英特爾依賴

外界預期，蘋果公司（Apple Inc）今天將推出搭載自家設計處理器的Mac系列電腦，標誌出蘋果開始擺脫對英特爾（Intel）晶片的依賴。

蘋果6月曾表示，將開始讓Mac系列電腦改採自家研發的處理器。蘋果替旗下智慧手機iPhone、平板電腦iPad和智慧手表Apple Watch設計晶片，已有10年經驗。

蘋果料在今天舉行的線上記者會發表新處理器。這款產品將讓目前適用於iPhone的數以百萬計應用程式（app）轉移到Mac上使用時，難度大大降低。

蘋果目前的手機晶片是採用安謀（Arm）的運算架構技術，並由台積電等企業代工製造。

蘋果電腦產品自2006年成功轉移對IBM（國際商業機器公司）處理器的依賴後，便一直搭載英特爾晶片。而在蘋果研發的新款Apple Silicon電腦處理器推出後，也代表將告別英特爾的供應。

英特爾的7奈米製程進度延遲，已經落後台積電。

蘋果硬體技術高級副總裁史羅吉（Johny Srouji）6月宣布晶片計畫時表示：「一般來說，要得到更佳的運算表現，就必須消耗更多電力。而我們的計畫，是讓Mac有明顯更高的運算效能水準，同時消耗的電力卻更少。」