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友達、仁寶、緯創領軍成立GOLF學用接軌聯盟 擴大推動科技人才適用發展

聯合新聞網 / 楊又肇

友達光電、仁寶電腦、緯創資通領軍成立，並且在今年10月正式申請立案成為社團法人的GOLF (Gap of Learning & Field)學用接軌聯盟，至今已經吸引近百個學校、企業加入，在今日 (11/10)活動更宣布以產學結合形式，透過多項培訓課程及實習資源，在過去兩年多以來已由聯盟企業錄用近9百名實習生，藉此達成人才接軌目標。

目前宣布申請立案成為社團法人，擔任社團理事長，同時也是緯創副董事長身分的黃柏漙表示，GOLF學用接軌聯盟成立初期目標在於號召產學界共同參與，提供學生更多實習機會，並且加深人才學以致用發展。

而下一階段將設置教育發展及聯盟推廣雙委員會，同時引進更多合作夥伴使學習資源多樣化，打破原先僅由企業各自提供內容方式，讓產業上、中、下游專業知識進一步串接整合，透過將產業相關課程與學校學分銜接，成為更多學生學習誘因，並且結合政府力量打造更完善產官學合作生態。

成立至今邁入第三年之際，GOLF學用接軌聯盟已經累積超過近百個學校、企業加入，其中包含51家大學、44家企業，實習培訓項目涵蓋科技製造、關鍵元件、無線通訊、軟體服務、會計顧問，分別累積7875學習帳號申請數量、學程報名人次累積達3067人，而完成學程人次則達1415人，後續實習獲得錄取人數則達883人。從2018年上半年推行以來，更呈現每年持續成長趨勢，因此也促使GOLF學用接軌聯盟擴大發展。

宣布從原本社團形式正式立案成為法人機構，GOLF學用接軌聯盟表示未來將邁向永續經營，其中由緯創集團旗下緯育統籌實習培訓運營，力成科技則極積規劃推動教育發展事務，微星科技負責聯盟對外宣傳推廣，新加坡商鈦坦科技投入公關事務推動，未來將持續結合政府及學界資源，攜手推動社團發展，實現學用接軌理念。

另外，GOLF學用接軌聯盟在永續經營發展下，重點將聚焦在校企拓展與連結，分別成立「教育發展委員會」及「聯盟推廣委員會」，宣導學習服務及市場推廣，藉由雙委員會運行方式，持續拓展更多產業領域企業加入，並且實際進入校園擴大聯盟影響力協助更多學生取得實習資源，預計透過提供學生線上專業課程先修、線下場域實習機會，藉由整合聯盟校企資源，創造學用接軌、青年職前培訓，以及提升企業人才庫的「三贏」局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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