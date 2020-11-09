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搶到一整年看片看到飽！9家OTT平台雙11優惠一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
圖取自KKTV官網
圖取自KKTV官網

雙11購物節即將到來，電商網站紛紛推出優惠搶客，近年來很盛行的OTT線上影音串流平台也祭出比平常更便宜的價錢擴增收視會員數。《聯合新聞網》整理各家OTT平台的雙11優惠方案，供讀者參考。

KKTV

時間：11月11日上午11點11分開始

快閃優惠：年費下殺5折，繳888元可看一年，限量500組。

年繳優惠：下殺6.2折，繳1111元可看一年。

半年繳優惠：下殺6.7折，繳599元可收看半年。

月繳優惠：下殺8折，平均月費119元，首次購買者可享首60天11元優惠。

愛奇藝。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
愛奇藝。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

愛奇藝（iQIYI）

時間：11/5～11/16中午12點

年費五折、繳999元可看一年、季費五折、繳329元可看三個月。

LiTV

時間：即日起～11/15

年費5.5折優惠，豪華組合餐一年 1990 元 (原價 3588 元)，平均每月只要 166 元。同時提供機上盒組合優惠，豪華組合餐一年加上 4K 智慧機上盒，全部 2990 元 (原價 6078 元)。

CATCHPLAY

年費5折優惠，年繳1499元，平均一個月125元，就可以同時收看CATCHPLAY+、HBO雙平台，還加碼電影單租85折。

中華電信MOD搭配Hami Video。記者史榮恩／攝影
中華電信MOD搭配Hami Video。記者史榮恩／攝影

中華電信Hami Video

時間：11/5～11/15

Hami Video 11 天免費試看電視館 + 影劇館，續訂享月租費終身5折起，MOD方面，只要用戶新申辦及自選餐、包月方案，就可以獲得1200元MOD看片金。

台灣大哥大myVideo。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大myVideo。圖／台灣大哥大提供

台灣大myVideo

時間：11/1～11/13

結合momo購物網，祭出一年365天快閃價，推出 888元特價序號卡，換算後月租僅74 元，折扣下殺2.9折。myVideo官網也推限時優惠，季卡90天588元（原價750元）、年卡365天1788元（原價3000元）。

圖取自Friday影音官網
圖取自Friday影音官網

遠傳friDay影音

時間：11/5～11/11

購買遠傳friDay影音180天儲值包即享買一送一、等於1194元買半年用一年，現省1,194元，加贈12張單片券。雙11優惠還推出迪士尼單片專區，一片只要11元就可觀賞。付費會員可使用紅利點數11點，可兌換任一部指定精選全球強檔大片。

圖取自LINE TV
圖取自LINE TV

LINE TV

時間：10/29～11/16

使用信用卡買季加送一個月，繳420元可看4個月，平均一個月105元，現省220元。

WeTV Taiwan

時間：即日起～11/15

優惠價：年卡1090元（原價1890元），季卡430元（原價550元），月卡170元（原價190元）。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

雙11 購物網 快閃 電商

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