搶到一整年看片看到飽！9家OTT平台雙11優惠一次看

隨著美國總統大選投票結果陸續開票，在加州進行公投的第22號提案目前也已經在76%開票結果中獲得58.5%支持率，意味Uber、Lyft等藉由App媒合服務資源與需求的營運模式，將可不受今年初正式啟用全新勞工法案 (AB5)影響，依然可維持讓合作司機、外送服務人員等能以獨立個體形式，透過Uber等服務平台承攬服務項目，同時也不用被視為是Uber等服務僱員身分。

2020-11-07 09:36