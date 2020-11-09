搶到一整年看片看到飽！9家OTT平台雙11優惠一次看
雙11購物節即將到來，電商網站紛紛推出優惠搶客，近年來很盛行的OTT線上影音串流平台也祭出比平常更便宜的價錢擴增收視會員數。《聯合新聞網》整理各家OTT平台的雙11優惠方案，供讀者參考。
KKTV
時間：11月11日上午11點11分開始
快閃優惠：年費下殺5折，繳888元可看一年，限量500組。
年繳優惠：下殺6.2折，繳1111元可看一年。
半年繳優惠：下殺6.7折，繳599元可收看半年。
月繳優惠：下殺8折，平均月費119元，首次購買者可享首60天11元優惠。
愛奇藝（iQIYI）
時間：11/5～11/16中午12點
年費五折、繳999元可看一年、季費五折、繳329元可看三個月。
LiTV
時間：即日起～11/15
年費5.5折優惠，豪華組合餐一年 1990 元 (原價 3588 元)，平均每月只要 166 元。同時提供機上盒組合優惠，豪華組合餐一年加上 4K 智慧機上盒，全部 2990 元 (原價 6078 元)。
CATCHPLAY
年費5折優惠，年繳1499元，平均一個月125元，就可以同時收看CATCHPLAY+、HBO雙平台，還加碼電影單租85折。
中華電信Hami Video
時間：11/5～11/15
Hami Video 11 天免費試看電視館 + 影劇館，續訂享月租費終身5折起，MOD方面，只要用戶新申辦及自選餐、包月方案，就可以獲得1200元MOD看片金。
台灣大myVideo
時間：11/1～11/13
結合momo購物網，祭出一年365天快閃價，推出 888元特價序號卡，換算後月租僅74 元，折扣下殺2.9折。myVideo官網也推限時優惠，季卡90天588元（原價750元）、年卡365天1788元（原價3000元）。
遠傳friDay影音
時間：11/5～11/11
購買遠傳friDay影音180天儲值包即享買一送一、等於1194元買半年用一年，現省1,194元，加贈12張單片券。雙11優惠還推出迪士尼單片專區，一片只要11元就可觀賞。付費會員可使用紅利點數11點，可兌換任一部指定精選全球強檔大片。
LINE TV
時間：10/29～11/16
使用信用卡買季加送一個月，繳420元可看4個月，平均一個月105元，現省220元。
WeTV Taiwan
時間：即日起～11/15
優惠價：年卡1090元（原價1890元），季卡430元（原價550元），月卡170元（原價190元）。
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