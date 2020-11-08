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JR東日本與Panasonic合作 讓車站人員快速協助撿取遺落鐵軌間的真無線耳機

聯合新聞網 / 楊又肇
▲圖左：一般透過長柄夾臂撿取掉落鐵軌間的真無線耳機；圖右：透過與Panasonic合作特殊手持吸塵器以吸取方式回收真無線耳機
▲圖左：一般透過長柄夾臂撿取掉落鐵軌間的真無線耳機；圖右：透過與Panasonic合作特殊手持吸塵器以吸取方式回收真無線耳機

為了解決車站月台上經常發生乘客的無線耳機掉落至鐵軌間的情況，JR東日本除了持續呼籲乘客避免耳機掉落情況，同時也與Panasonic合作特殊手持吸塵器，透過吸取方式回收乘客意外掉落的耳機等配件。

由於近年來真無線耳機產品盛行，使得越來越多乘客在通勤時都會配戴真無線耳機聆聽音樂，但也因為真無線耳機並未有線路連接，加上僅透過耳道或耳骨固定方式配戴，有時就會因為拉扯等因素意外掉落。

依照JR東日本公布數據，東京近郊內站點光是今年7月到9月之間，就有超過900件包含耳機在小型物品掉落至鐵軌間，不僅造成站務人員必須花時間透過長柄夾臂協助撿取，可能也會因此影響車次運作時間。另外，為了避免小型物品卡在鐵軌上，造成影響車輛運轉安全，不少站務人員在每天結束班車營運後，依然需要花費時間檢視鐵軌。

除了JR東日本有這樣的情況發生，包含JR西日本、京王電鐵、東急電鐵等私營鐵道也均有類似情況發生，因此也讓日本鐵路站務人員對此情況產生影響更加重視。

而由JR東日本與Panasonic合作採用的特殊手持吸塵器，則是利用真無線耳機體型相對較小、重量輕盈特性，藉由吸塵器強勁吸力及前端特殊吸頭，可輕易將耳機從鐵軌與碎石間回收。此項作法已經在JR池袋站試驗中獲得驗證，比起透過長柄夾臂協助撿取能更有效率回收遺落鐵軌間的小型物品。

不過，畢竟透過吸塵器回收不慎掉落在軌道間的真無線耳機等物品，終究不是最好解決辦法，因此JR東日本依然呼籲乘客應多留意，並且避免讓物品掉落至軌道間，就算不小心掉落，最好的作法還是請站務人員協助撿取。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 鐵道

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