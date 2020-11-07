無畏Sony、微軟新機壓境！任天堂調升Switch系列機種估計銷量

在任天堂稍早公布2021財年第二季財報結果裡，顯示Nintendo Switch系列機種在上一季累積銷售686萬台，而在全球累積銷量更已超過6830萬台，同時任天堂也預測到明年3月底結束的2021財年內將可累積銷售2400萬台Nintendo Switch系列機種。

若不考慮市場傳聞任天堂預計在明年推出硬體規格強化的新款Nintendo Switch機種，意味任天堂認為即使Sony、微軟即將推出新款次世代主機，依然不構成市場競爭威脅，同時任天堂主機產品依然有顯著銷售動力。

任天堂從2017年正式推出第一款Nintendo Switch，後續僅推出電池容量更新版本，以及左右Joy-Con控制手把不可拆卸版本，便憑藉自家包含《超級瑪利歐》、《動物森友會》、《薩爾達傳說》等作品持續累積支持人氣，並且大幅推動Nintendo Switch系列機種銷量，更一舉超越過往Nintendo Wii等機種銷售紀錄。

而任天堂也上調2021財年總營收估計，預計在明年3月底將可實現4500億日圓營收表現，相比今年5月預測的3000億日圓增加50%，同時也預計到明年3月底結束的2021財年內將可累積銷售2400萬台Nintendo Switch系列機種，相比先前預測的1900萬台也有明顯提升。

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