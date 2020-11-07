加州「零工經濟模式」將續存 第22號提案獲過半支持

隨著美國總統大選投票結果陸續開票，在加州進行公投的第22號提案目前也已經在76%開票結果中獲得58.5%支持率，意味Uber、Lyft等藉由App媒合服務資源與需求的營運模式，將可不受今年初正式啟用全新勞工法案 (AB5)影響，依然可維持讓合作司機、外送服務人員等能以獨立個體形式，透過Uber等服務平台承攬服務項目，同時也不用被視為是Uber等服務僱員身分。

而這樣的結果，更代表既有零工經濟發展模式依然可在加州境內繼續維持，讓工作人員可以依照個人時間彈性接單維持生計，同時加州也能藉由Uber等服務降低失業率。

在此之前，加州上訴法院仍裁定Uber、Lyft必須遵守加州公共事業委員會所作出決定，以利符合今年推動的全新勞工法案規定，亦即將合作司機視為正職員工，而非以臨時聘僱員工身分執行工作項目，使得Uber、Lyft等業者希望透過公投免除今年初施行的全新勞工法案「Assembly Bill 5 (AB5)」限制。

因此在與美國總統大選榜定的各州公投開始前，Uber、Lyft、Doordash、Instacart和Postmates在內業者共同投入至少2.5億美元資金，藉由戶外廣告、App推播等宣傳方式鼓勵民眾投票，甚至也透過各類宣傳方式呼籲選民重視零工經濟未來發展。

而在目前公投投票結果陸續開票中，顯示第22號提案在76%開票結果中，累積獲得58.5%支持率，意味過半選民支持現有零工經濟模式，同時也代表Uber、Lyft等藉由App媒合服務資源與需求的營運模式，並且可不受全新勞工法案限制，亦即合作司機、外送服務人員等能以獨立個體形式，透過Uber等服務平台承攬服務項目，同時也不用被視為是Uber等服務僱員身分，而Uber等業者也能免除需要額外承擔更多營運成本問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》