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不敵疫情衝擊 SEGA將街機業務讓給娛樂設備租賃業者GENDA
在疫情影響之下，除了讓多數商圈、餐廳生意受到衝擊，在日本都市盛行的遊樂場所顯然也面臨經營壓力，除了日前宣布關閉位於東京秋葉原的2號館，SEGA稍早也確定將旗下負責街機業務的SEGA Entainment約85.1%股權轉讓給娛樂設備租賃業者GENDA。
相比SEGA放棄街機業務，GENDA則是在此波疫情影響中選擇將街機業務擴大發展，或許準備在此波疫情出現好轉後，在人潮恢復情況下取得更大市佔機會。而SEGA方面表示未來依然會持續開發對應街機使用遊戲內容，顯然是減少機台研發與實體門市經營成本開銷，但未來依然會透過遊戲內容授權使用方式增加獲利機會。
目前雙方交易預計會在今年底完成，同時未來將授權GENDA使用SEGA品牌，因此日後還是可以在日本坊間看見掛上SEGA招牌的遊樂場所，不會出現僅能在現有的《人中之龍》系列遊戲作品中緬懷 (?)的情況。
SEGA從1965年投入街機業務發展，並且在1972年成立子公司負責街機遊樂場業務運作，後續則轉由SEGA Entertainment統整相關業務項目，成為日本第三大街機遊樂設施營運業者，在日本境內經營199家娛樂設施場所，其中街機業務就佔193家。
今年因為新型冠狀病毒疫情影響，造成SEGA街機業務大幅受到衝擊，在2019財年財報形成9.15億日圓虧損，在今年初更出現明顯虧損，相比過去幾年營利情況明顯不同，更宣布原本位於東京秋葉原萬世橋旁具有代表性店面「SEGA秋葉原2號館」於今年8月結束營業，也讓不少玩家感到惋惜。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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