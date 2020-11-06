值10億美元！「遠古巨獸級」7萬枚比特幣突被搬走 美國司法部說話了

原本這個比特幣錢包屬於「遠古巨獸」等級，不僅金額龐大而且多年來都沒有任何交易紀錄。所以被搬走後引起軒然大波！

本週二比特幣世界悄悄地發生了一件大事：人們發現全球第四大比特幣錢包「1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx」裡 69,369 枚，市價超過 10 億美元的比特幣被搬走了！

這個錢包屬於「遠古巨獸」等級，不僅金額龐大而且多年來都沒有任何交易紀錄，所以不少人在猜這錢包背後主人的真實身份，甚至還有一些駭客曾試圖闖入強行破解密碼。

不過最近真相大白了：把比特幣搬走的，正是美國司法部。他們聲稱這個錢包跟之前全球最大暗網交易網站「絲路」有關，加州聯邦檢察官 David Anderson 說絲路創辦人 Ross Ulbricht 背後還有約十億美元贓款不知去向，但今天總算找到了其中一部分。

美國司法部聲稱，此錢包跟之前全球最大暗網交易網站「絲路」有關。 圖為美國司法部大廈。美聯社

David Anderson 透露，這 69,369 枚比特幣是 2012-2013 年之間，不知名駭客成功「黑吃黑」駭入絲路網站並偷走比特幣，之後把款項轉移到這個錢包至今。

當然，美國官方目前拒絕關於駭客身份的任何問題，但美國聯邦調查局能查獲這筆案件，背後則是專精區塊鏈犯罪問題的調查公司 Chainalysis 提供了專用軟體追踪資金。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》