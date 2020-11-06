打破物聯網裝置連接碎片化 小米打造開源物聯網軟體平台Vela

針對物聯網應用佈局，小米至護物聯網戰略委員會主席暨物聯網平台總經理范典宣布，藉由開源嵌入式作業系統NuttX打造全新小米Vela物聯網軟體平台，藉此打破目前物聯網裝置連接碎片化現象，讓手錶、手環、智慧喇叭、智慧家電、相機等裝置都能透過小米軟體框架以原生形式連動。

小米日前已經對外展示應用UWB超寬頻技術的裝置定位功能，後續也將此項功能定名為小米妙享 (Xiaomi Share)，而在此次小米開發者大會更宣布推出小米暢快連技術，讓手機靠近裝置30公分時，即可在手機螢幕自動顯示配對操作畫面，而即便路由器改變連接密碼，裝置也會自動調整連線方式。

同時，范典也表示未來將會著重開發小米妙享功能，並且加入支援影片投放，或是應用服務連動等功能。

為了讓更多連網裝置都能對應小米妙享功能，小米此次也宣布推出以開源嵌入式作業系統NuttX打造的全新小米Vela物聯網軟體平台，透過開源方式讓更多連網裝置可以透過相同軟體框架彼此連動，僅需透多相同網路、軟體介面即可對應完整或部分應用功能。

范典預期藉由目前小米旗下物聯網裝置普及應用比例，加上小米生態鏈應用產品規模數量，預期將能吸引更多連網設備、晶片廠商加入支援，藉此讓更多元的物聯網能打破彼此連接的侷限性。

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