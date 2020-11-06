Qualcomm證實：已向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式

Qualcomm公佈2020財年第四季財報結果，其中第四季淨利達29.60億美元，相比去年同期淨利大幅增加485%，營收則達83.46億美元，相比去年同期增加73%。營收部分除了先前與蘋果恢復合作，並且藉由iPhone 12系列增加營收，同時也從華為收到18億美元技術授權款項，而Qualcomm也證實向美國政府申請恢復與華為供貨合作，但目前尚未收到具體回覆。

依照Qualcomm說明，5G連網手機預計在2021年會有4.5億到5.5億台的出貨量，至少會是今年5G連網手機預測出貨量兩倍以上，因此預期將使Qualcomm業務大幅成長。同時，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf也強調除了手機業務，包含物聯網與網通設備應用需求，同樣也會帶動Qualcomm業務成長。

此外，Steve Mollenkopf也表示今年因為疫情影響之下，讓許多互動變得更需要仰賴網路，因此也讓市場對於聯網設備需求更為顯著。

而針對此次財報營收因為與蘋果合作關係恢復，藉由在iPhone 12系列機種提供聯網晶片而帶來明顯營收，Steve Mollenkopf更預期未來幾季發展內，將會因為更多5G網路相關應用增加，而使公司業務營收有明顯成長。

在此次財報中，Qualcomm也確認收到華為日前同意在技術授權糾紛進行和解，並且以一次性支付的18億美元技術授權費用，同時Steve Mollenkopf更證實已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作，但目前尚未收到具體回覆。

在此之前，相關消息分別指稱包含Qualcomm、聯發科已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作，而包含Intel、AMD等業者則已經獲准恢復向華為供貨，微軟方面也能繼續向華為提供作業系統等技術產品。

雖然在財報表現大幅增長，但Qualcomm目前仍在美國境內面臨市場壟斷指控，即便法院裁決Qualcomm營運模式並未構成影響市場競爭，但美國聯邦貿易委員會 (FTC)仍持續尋求上訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》