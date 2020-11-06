快訊

別再說了！川普白宮談話慘遭美國三大媒體中斷直播

化妝與疫情：從一堂線上課窺見的日本社會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Qualcomm證實：已向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm公佈2020財年第四季財報結果，其中第四季淨利達29.60億美元，相比去年同期淨利大幅增加485%，營收則達83.46億美元，相比去年同期增加73%。營收部分除了先前與蘋果恢復合作，並且藉由iPhone 12系列增加營收，同時也從華為收到18億美元技術授權款項，而Qualcomm也證實向美國政府申請恢復與華為供貨合作，但目前尚未收到具體回覆。

依照Qualcomm說明，5G連網手機預計在2021年會有4.5億到5.5億台的出貨量，至少會是今年5G連網手機預測出貨量兩倍以上，因此預期將使Qualcomm業務大幅成長。同時，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf也強調除了手機業務，包含物聯網與網通設備應用需求，同樣也會帶動Qualcomm業務成長。

此外，Steve Mollenkopf也表示今年因為疫情影響之下，讓許多互動變得更需要仰賴網路，因此也讓市場對於聯網設備需求更為顯著。

而針對此次財報營收因為與蘋果合作關係恢復，藉由在iPhone 12系列機種提供聯網晶片而帶來明顯營收，Steve Mollenkopf更預期未來幾季發展內，將會因為更多5G網路相關應用增加，而使公司業務營收有明顯成長。

在此次財報中，Qualcomm也確認收到華為日前同意在技術授權糾紛進行和解，並且以一次性支付的18億美元技術授權費用，同時Steve Mollenkopf更證實已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作，但目前尚未收到具體回覆。

在此之前，相關消息分別指稱包含Qualcomm、聯發科已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作，而包含Intel、AMD等業者則已經獲准恢復向華為供貨，微軟方面也能繼續向華為提供作業系統等技術產品。

雖然在財報表現大幅增長，但Qualcomm目前仍在美國境內面臨市場壟斷指控，即便法院裁決Qualcomm營運模式並未構成影響市場競爭，但美國聯邦貿易委員會 (FTC)仍持續尋求上訴

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Qualcomm 華為

延伸閱讀

迎雙11 華為在台主打筆電與智慧穿戴

晚46天纏訟2年 華為AI商標遭搶註敗訴

華為禁令鬆綁 概念股站起跑線

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

相關新聞

值10億美元！「遠古巨獸級」7萬枚比特幣突被搬走 美國司法部說話了

原本這個比特幣錢包屬於「遠古巨獸」等級，不僅金額龐大而且多年來都沒有任何交易紀錄。所以被搬走後引起軒然大波！

Qualcomm證實：已向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式

Qualcomm公佈2020財年第四季財報結果，其中第四季淨利達29.60億美元，相比去年同期淨利大幅增加485%，營收則達83.46億美元，相比去年同期增加73%。營收部分除了先前與蘋果恢復合作，並且藉由iPhone 12系列增加營收，同時也從華為收到18億美元技術授權款項，而Qualcomm也證實向美國政府申請恢復與華為供貨合作，但目前尚未收到具體回覆。

打破物聯網裝置連接碎片化 小米打造開源物聯網軟體平台Vela

針對物聯網應用佈局，小米至護物聯網戰略委員會主席暨物聯網平台總經理范典宣布，藉由開源嵌入式作業系統NuttX打造全新小米Vela物聯網軟體平台，藉此打破目前物聯網裝置連接碎片化現象，讓手錶、手環、智慧喇叭、智慧家電、相機等裝置都能透過小米軟體框架以原生形式連動。

Arm打造Cortex-A78C CPU設計 推動運算效能更高筆電產品

今年5月宣布推出Cortex-A78 CPU設計後，Arm稍早又宣布推出名為Cortex-A78C CPU設計，標榜針對更高運算效能設計需求打造，並且能對應筆電機種使用。

「全球最大規模IPO」暫緩上市 螞蟻集團至少半年後才能再次闖關

在"全球最大規模IPO"螞蟻集團原訂在11月5日於上海、香港同時掛牌上市，後續卻因中國四大金融部門 (中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局)約談阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟，隨即遭上海證交所認定螞蟻集團不符合發行上市條件，因而暫緩其掛牌上市事宜，而螞蟻集團隨後也宣布暫緩在香港掛牌上市，同時相關看法認為螞蟻集團重新申請上市時間，至少需要延後半年底上時間。

「零工經濟」前景不明？美國大選之外 加州第22號提案公投引關注

除了美國總統大選結果令人關注，加州地區配合此次大選進行的第22號提案 (Prop. 22)公投結果也讓不少人關注，因為將決定Uber、Lyft，乃至於Doordash、Instacart、Postmates等藉由App媒合零工需求未來營運模式。

備戰雙11！阿里巴巴物流機器人「小蠻驢」進駐大學校區

日前在阿里雲栖大會揭曉的物流機器人「小蠻驢」，趕在今年雙11開始前，已經在10月30日進駐浙江大學杭州紫金港校區，透過總計達22部物流機器人規模成為全球第一個純粹以機器人送貨站點，負責該校區菜鳥驛站約3萬多件包裹的送貨上門服務。

消息指稱包含微軟、Qualcomm、聯發科 都將獲准恢復向華為供貨

相關消息指稱，包含Intel、AMD、Samsung Display、Sony、Skyworks等業者已經陸續獲准向華為繼續供貨，而就英國金融時報引述消息來源表示，微軟獲准繼續向華為提供包含Windows作業系統在內產品，同時也有消息表示包含Qualcomm、聯發科在內處理器廠商也將能獲准再次向華為供貨。

VMware攜手三星 加速全球5G普及

國際軟體大廠VMware近日宣布與三星電子合作，讓三星透過VMware電信雲平台，優化其容器化網路（CNF）和虛擬網路（...

「YouTube電影月」5日開跑 26部超狂片單免費線上看

因為疫情關係，電影相關產業也受到極大影響，更讓近年已經相當風行的數位觀影行為更加熱絡，不只民眾紛紛轉為透過線上平台觀賞影...

暴雪娛樂將迎30周年 總裁：營造更友善遊戲環境 以跳脫想法打造新作

除了重申明年2月19日及20日 (台灣時間為2月20日及21日凌晨)以免費形式開放所有人觀看線上舉辦的BlizzConline活動，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack稍早透過官方YouTube頻道更新包含《魔獸世界》、《鬥陣特攻》等暴雪娛樂旗下遊戲作品新消息，同時也預告將在明年2月迎接暴雪娛樂創立30周年。

「免下載App就能用」蘋果App Clips和Google Instant Apps是什麼？

蘋果今年開始推廣App Clips使用模式，與Google從2016年開始推廣的Instant Apps有什麼不同？

熱門新聞

懶人包／5大電信iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費出爐

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max晚上9點官網開放預訂

任天堂大師是我！網友熱議20大Switch超人氣新遊戲來了

中華電信公布iPhone 12兩款新機資費 旗艦機種熱門

獨享四大好康　iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 0元起 5G、4G資費通通有　亞太電信即刻開放預約登記

台灣大明開放預購iPhone12 mini/Pro Max 撒momo幣促銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。